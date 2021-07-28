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【東奧再奪銀】港鐵送出十萬張單程票　港隊出色表現與市民分享喜悅

社會 22:12 2021/07/28

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慶祝運動員的出色表現，港鐵公司將向所有在東京奧運會中勇奪獎牌的香港運動員，送贈終身任搭的港鐵車票。(經濟日報資料圖片)

香港運動員在2020東京奧運會中屢創佳績，令全城雀躍，為慶祝運動員的出色表現，港鐵公司將向所有在東京奧運會中勇奪獎牌的香港運動員，送贈終身任搭的港鐵車票，包括已在男子花劍個人賽奪金的張家朗和在女子200公尺自由式游泳賽奪銀的何詩蓓，並會向其他香港代表隊運動員送贈一年有效的港鐵免費車票。港鐵亦將會透過MTR Mobile向登記用戶送出10萬程免費本地單程車程，與市民一同分享喜悅。港鐵又指，衷心感謝香港運動員的努力，並期望港隊在本屆奧運再創佳績。

港鐵公司行政總裁金澤培表示，香港運動員在東京奧運會展現了頑強的鬥志和毅力，全香港都以他們為榮。港鐵公司向運動員送贈車票，聊表心意，以示鼓勵，並期望港隊在本屆奧運再創佳績。

至於港鐵公司為了與香港市民共享喜悅而送出的10萬程免費本地單程車程，詳情將於稍後公布。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴

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