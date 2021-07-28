【強制檢測】6處指明地方列強檢　包括香港珀麗酒店、國際機場一號客運大樓等

▲ 香港珀麗酒店納入強制檢測處所。（經濟日報資料圖片）

政府晚上（28日）就強制檢測公告刊憲，要求曾在指定時間到過6個指明地方須於7月31日或之前接受檢測；受檢人士若在7月26日至28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

因應一宗曾於香港居住的非本地確診個案，有一個指明地方被納入今日（28日）的強制檢測公告。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

任何在2021年7月4日至7月28日期間曾身處香港銅鑼灣信德街 8 號香港珀麗酒店超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年7月31日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年7月26日至7月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，因應早前一宗涉及L452R變異病毒株而與輸入個案有流行病學關連的個案，於指定期間曾身處5個指明地方的人士需要再次進行檢測。為謹慎起見，已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

任何在2021年6月20日至7月10日期間以香港新界大嶼山赤鱲角香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓為其工作地點人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工），須於2021年7月31日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年7月26日至7月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

任何在2021年7月9日中午12時至下午6時期間曾身處香港新界沙田小瀝源路 68 號廣源商場第3座 2 樓13號鋪麥當勞的人士（包括但不限 於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年7月31日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年7月26日至7月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

任何在2021年7月9日下午6時至下午10時期間曾身處香港九龍黃大仙正德街 103 號黃大仙中心南館地下 G4B 號鋪美心 MX 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年7月31日或之 前接受檢測。受檢人士若在2021年7月26日至7月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

任何在2021年7月8日下午6時至2021年7月9日凌晨零時曾身處香港九龍黃大仙正德街 103 號黃大仙中心南館地下 G7 號鋪銀咖哩的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年7月31日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年7月26日至7月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

任何在2021年7月9日上午10時至下午1時曾身處香港九龍深水埗九江街132號地鋪英姐髮型屋的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年7月31日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年7月26日至7月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴