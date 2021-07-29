【港隊賽果】何詩蓓100米自由泳破亞洲紀錄入決賽　明早再爭獎牌　

▲ 何詩蓓為香港泳隊首奪奧運銀牌，市民昨日在商場收看直播。（陳國峰攝）

港隊東奧捷報停不了！繼張家朗勇奪花劍金牌後，狀態大勇的女飛魚何詩蓓再創歷史，昨在女子200米自由泳以破亞洲紀錄的時間取得銀牌，是香港史上首面奧運游泳獎牌。女飛魚昨晚在100米自由泳晉級準決賽，一日兩度破亞洲紀錄的她，今日（29日）披甲出戰，再以破亞洲紀錄的成績，總成績次名晉級決賽，力爭個人第二面獎牌。

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何詩蓓今早出戰100米自由泳準決賽，力爭入決賽席位，小組賽事她率先轉身，最後以52.40秒以首名觸池，再刷新亞洲新紀錄，並以總成績次名晉級決賽，明早（30日）9時59分再爭獎牌。

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昨日在第5綫道出戰女子200米自由泳決賽的何詩蓓，初段已領先其他泳手，100米分段時間更較世界紀錄快0秒50，可是澳洲泳手迪瑪絲在最後50米後來居上，游出破奧運紀錄的1分53秒50奪金。

何詩蓓則以破亞洲紀錄的1分53秒92，為香港贏得首面奧運游泳項目銀牌，與金牌只有0秒42的距離，但已是香港泳隊零的突破，寫下香港游泳史輝煌一頁。

何詩蓓在賽後解釋策略：「我是一個比較短速，游100、200米自由式的泳手，所以一定要一開始衝得快，集中在自己節奏上。」她又稱過去多次大賽與獎牌擦肩而過，今次終能一嘗奪牌滋味，感到很開心，要多謝教練及父母造就今天的成就，更希望啟發香港運動員不要放棄，「之後總有一日會踏足奧運頒獎台。」詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：TOPick港聞組