【港隊羽毛球】混雙鄧俊文謝影雪4強不敵中國組合　明鬥日本組合爭銅牌

▲ 香港羽毛球混雙組合鄧俊文/謝影雪。（路透社）

東京奧運羽毛球項目今日（29日）踏入第6個比賽日，首次晉混雙4強的香港組合鄧俊文/謝影雪今日（29日）挑戰世界排名第一、中國組合鄭思維/黃雅瓊，爭奪決賽席位，最終花44分鐘直落2局不敵中國隊，明日將與日本隊爭逐銅牌。

在比賽第一局早段，港隊在「發接發」處理方面較為被動，讓中國隊取得大部分進攻優勢，其中黃雅瓊在網前封網頻頻得分，一度將優勢拉開至9:2，至半局保持7分的領先優勢。港隊在半局後改變戰術，避免與對方「硬碰硬」，並嘗試拉慢比賽節奏，令對手逐漸出現失誤，一度將比分拉近至1分距離至16:17，惟中國隊連取4分先以21:16勝出第一局。

在第二局，中國隊繼續保持「發接發」的優勢，主動比賽節奏下令港隊頻頻出現失誤，並以11:3領先半局；半局後港隊仍未能適應對手快節奏的打法，一度最多落後12分，雖然港隊堅持力追每一分，取回不少攻勢，連取5分追近至12:18，但中國隊重拾集中力，再連取3分再贏21:12晉級。

世界排名13的鄧俊文/謝影雪，昨與英國的Marcus Ellis/Laurem Smith爭入4強。二人雖在第1局早段先失一分，但其後搶回不少攻勢，連取7分，先以11:7領先半局。港隊其後穩住領先優勢，以21:13取第一局。

至於港隊羽毛球男單代表伍家朗昨日（28日）則不敵危地馬拉選手，小組賽1勝1負出局，無緣晉級。他賽後表示失望，在場上發揮欠佳，歸咎自己心態問題。

對於掀起球衣事件的人士應否道歉，他未有直接回應，但希望大家在大型賽事先留意運動員表現。他賽後於社交網站發帖回應事件，「我一定會再企返起身，不過需要啲時間。」詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙