【東京奧運】謝影雪是鏡粉訓練播《IGNITED》　鄧俊文拍拖五年女友同為球手

▲ 「鏡粉」謝影雪訓練播《IGNITED》，鄧俊文拍拖五年女友同為球手。

代表香港出戰粵運的羽毛球運動員謝影雪與拍檔鄧俊文，這對「鄧謝配」於奧運的混合羽毛球雙打比賽中過關斬將，今早對戰中國的四強比賽落敗，接下來將對戰日本爭奪銅牌。

謝影雪日前上載一段抵達日本後操練的影片，在露台對著開揚景觀做深蹲訓練的她，背景音樂播著現時人氣男團MIRROR的歌曲《IGNITED》，她還特地標記MIRROR笑謂：「有呢個景再加 @mirror.weare，應該可以做多幾組。」

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▲ （instagram截圖）

謝影雪為專心練波棄讀名校

而現實中的謝影雪除了是一名「鏡粉」，還是愛心十足的狗主，家中養有四隻小狗，包括兩隻養了兩隻哥基、一隻金毛尋回犬和一隻唐狗。其社交網站除了比賽和練習，滿滿都是跟愛犬和家人的生活照。

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現年29歲的謝影雪受媽媽和胞姊的影響，而開始接觸羽毛球，於15歲時入選香港羽球代表隊，而姐姐謝影彤為了學業而決定放棄她的運動生涯，家人決定把一切資源放到謝影雪身上。

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為了專心練習羽毛球，謝影雪放棄了名校協恩中學的邀請，選擇離家只有5分鐘路程的學校。不過她曾於訪問時笑稱自己是「佛系運動員」，若練習前一晚睡不好，在缺乏狀態的情況下她寧願選擇不練習。

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鄧俊文女友同是球員

「鄧謝配」當中的謝俊文現年26歲，雖然球壇的年資比謝影雪較短，今屆亦是首次出征奧運，但他的往績亦非常出色。鄧俊文於2014年開始代表香港出戰，而他跟謝影雪這個組合自2016年開始，曾贏得2018年世界羽球錦標賽混雙季軍，最高排名更達世界第二。

鄧俊文的女友吳詠瑢亦是香港羽毛球運動員，二人拍拖五年，仍然非常恩愛。

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同場加映：何詩蓓訪問