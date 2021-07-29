  • 31°C
香港時間 : 2021729日 (週四) 10:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【親子好去處】海事博物館免費親子同樂日　探索香港香港海事歷史及趣味故事【內附連結】

休閒消費 10:01 2021/07/29

分享：

熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

香港海事博物館在8月7及8日舉行免費親子同樂日，大家並可於當日參觀「帆檣匯港：世貿千年」展覽。（博物館提供）

由海洋網聯船務（東亞）贊助，香港海事博物館將於2021年8月7日及8日免費開放，並舉辦一系列親子活動，讓大眾可以在炎炎夏日享受家庭樂，並把握最後機會欣賞博物館的專題展覽「帆檣匯港：世貿千年」。於「海洋網聯船務親子同樂日」當日，公眾將可透過多元化的親子活動，如講故事時間、人像速繪、扭氣球及海事常識問答遊戲等，愉快地學習海事知識及歷史。

香港海事博物館在8月7及8日舉行免費親子同樂日，備有講故事環節。（博物館提供）

海洋網聯船務（ONE）是全球第六大貨櫃航運公司 ，服務網絡遍布全球 120 多個國家和地區。在8月7日，公眾可參加由故事大使雪姐姐帶領的導賞團，觀賞專題展覽「帆檣匯港：世貿千年」。透過雪姐姐生動有趣的介紹，認識更多與我們日常生活息息相關的海事歷史。在8月8日，漫畫家Aman將於現場為參觀者繪畫人像速繪。

香港海事博物館在8月7及8日舉行免費親子同樂日，屆時有扭氣球活動。（博物館提供）

可愛的海洋生物氣球。（博物館提供）

同場設有ONE遊戲攤位，讓公眾可以參加海事常識問答遊戲，了解更多關於貨櫃船及航運業的知識，並有機會獲得精美紀念品；而扭氣球賽事冠軍得主Jacky亦將為大家扭出趣緻的海洋動物氣球，增添歡樂氣氛。

大家並可於當日參觀「帆檣匯港：世貿千年」展覽。是次展覽由香港海事博物館策劃及主辦，展示兩個平行發展但密切相關的精彩海事故事。第一個探討香港的海事歷史發展，第二個則研究香港與華南、東亞和世界各地之間的海洋互動。參觀者可以踏上激動人心的海上探索之旅，體驗東方之珠海上6,000年的歷史轉變，並展望未來。展覽將於8月12日閉幕。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

海洋網聯船務親子同樂日

日期︰2021年8月7日至8日

節目時間：10:00-16:30

地點︰香港海事博物館，中環8號碼頭

編輯：葉翠華

相關文章

【2021放暑假】麗豪酒店九巴主題客房Staycation　1:1真巴士駕駛艙打卡兼送限定巴士模型【內附連結】
15:39 2021/07/23
【2021放暑假】麗豪酒店九巴主題客房Staycation　1:1真巴士駕駛艙打卡兼送限定巴士模型【內附連結】
【本地展覽】香港電車世界紀錄期間限定店　結集藝術展覽玩樂打卡購物於一身【內附地址】
16:28 2021/07/23
【本地展覽】香港電車世界紀錄期間限定店　結集藝術展覽玩樂打卡購物於一身【內附地址】
【親子好去處】錦田菠蘿園農莊網上預訂6折　親親羊駝兼歎菠蘿下午茶【內附連結】
12:19 2021/07/20
【親子好去處】錦田菠蘿園農莊網上預訂6折　親親羊駝兼歎菠蘿下午茶【內附連結】

你可能感興趣

【2021放暑假】麗豪酒店九巴主題客房Staycation　1:1真巴士駕駛艙打卡兼送限定巴士模型【內附連結】
15:39 2021/07/23
【2021放暑假】麗豪酒店九巴主題客房Staycation　1:1真巴士駕駛艙打卡兼送限定巴士模型【內附連結】
【本地展覽】香港電車世界紀錄期間限定店　結集藝術展覽玩樂打卡購物於一身【內附地址】
16:28 2021/07/23
【本地展覽】香港電車世界紀錄期間限定店　結集藝術展覽玩樂打卡購物於一身【內附地址】
【親子好去處】錦田菠蘿園農莊網上預訂6折　親親羊駝兼歎菠蘿下午茶【內附連結】
12:19 2021/07/20
【親子好去處】錦田菠蘿園農莊網上預訂6折　親親羊駝兼歎菠蘿下午茶【內附連結】
Local Tour 海事博物館 親子活動 中環 博物館 展覽

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】