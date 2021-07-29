【親子好去處】海事博物館免費親子同樂日　探索香港香港海事歷史及趣味故事【內附連結】

▲ 香港海事博物館在8月7及8日舉行免費親子同樂日，大家並可於當日參觀「帆檣匯港：世貿千年」展覽。（博物館提供）

由海洋網聯船務（東亞）贊助，香港海事博物館將於2021年8月7日及8日免費開放，並舉辦一系列親子活動，讓大眾可以在炎炎夏日享受家庭樂，並把握最後機會欣賞博物館的專題展覽「帆檣匯港：世貿千年」。於「海洋網聯船務親子同樂日」當日，公眾將可透過多元化的親子活動，如講故事時間、人像速繪、扭氣球及海事常識問答遊戲等，愉快地學習海事知識及歷史。

▲ 香港海事博物館在8月7及8日舉行免費親子同樂日，備有講故事環節。（博物館提供）

海洋網聯船務（ONE）是全球第六大貨櫃航運公司 ，服務網絡遍布全球 120 多個國家和地區。在8月7日，公眾可參加由故事大使雪姐姐帶領的導賞團，觀賞專題展覽「帆檣匯港：世貿千年」。透過雪姐姐生動有趣的介紹，認識更多與我們日常生活息息相關的海事歷史。在8月8日，漫畫家Aman將於現場為參觀者繪畫人像速繪。

▲ 香港海事博物館在8月7及8日舉行免費親子同樂日，屆時有扭氣球活動。（博物館提供）

▲ 可愛的海洋生物氣球。（博物館提供）

同場設有ONE遊戲攤位，讓公眾可以參加海事常識問答遊戲，了解更多關於貨櫃船及航運業的知識，並有機會獲得精美紀念品；而扭氣球賽事冠軍得主Jacky亦將為大家扭出趣緻的海洋動物氣球，增添歡樂氣氛。

大家並可於當日參觀「帆檣匯港：世貿千年」展覽。是次展覽由香港海事博物館策劃及主辦，展示兩個平行發展但密切相關的精彩海事故事。第一個探討香港的海事歷史發展，第二個則研究香港與華南、東亞和世界各地之間的海洋互動。參觀者可以踏上激動人心的海上探索之旅，體驗東方之珠海上6,000年的歷史轉變，並展望未來。展覽將於8月12日閉幕。

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海洋網聯船務親子同樂日

日期︰2021年8月7日至8日

節目時間：10:00-16:30

地點︰香港海事博物館，中環8號碼頭



編輯：葉翠華