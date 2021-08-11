哮喘是常見的慢性疾病，兒童的發病年齡一般為4歲。對於哮喘的預防和醫治方法，坊間流傳不少說法，兒科醫生劉家輝指出一些常見的謬誤。

如果母親在懷孕前為吸煙人士，即使懷孕期沒有吸煙，子女日後患上哮喘的機會依然較高？

現時沒有研究証實此說法，但可以肯定懷孕期不吸煙有助減少幼兒患哮喘的機會。此外，二手煙和三手煙均會誘發哮喘，如果家中成員戒煙，將可減少兒童哮喘不適。



以母乳哺育的嬰兒，患上哮喘的機會較少？

母乳對嬰兒有益，有研究顯示以母乳哺育嬰兒，可減少患上哮喘和鼻敏感等敏感症的機會，因為母乳促進嬰兒的腸道微生態平衡。根據衛生署指引，初生至6個月大的嬰兒適宜以全母乳餵哺，對嬰兒健康發展有正面幫助。



有說照顧哮喘兒童要注意衛生，但亦有說法太過衛生的環境會令兒童的身體缺乏抵抗細菌的能力。哪一種說法正確？

保持家居環境衛生，經常打掃和清洗，減少塵蟎，避免霉菌滋生，皆有助減低誘發兒童哮喘的風險。不過，家長無需過分清潔消毒，適當地容讓子女接觸生活中的細菌，將可減少身體出現敏感的機會。建議讓幼兒在公園的草地玩耍、在清潔的家居爬行，建立健康的生活模式，是照顧哮喘兒童的正確態度。



哮喘兒童適宜做運動嗎？ 游泳是最理想的選擇？

輕度哮喘的兒童可以藉著運動強身健體，提升心肺功能。若兒童在運動後容易誘發哮喘，建議徵詢醫生意見，在運動前使用藍色吸入器的短效氣管舒張劑幫助氣管舒張，以及充分熱身才開始運動。選擇運動方面，不宜強度太大或競賽性的活動。游泳適合哮喘兒童，因為環境潮濕、空氣濕潤，游泳時氣管比較舒服。



飲食可以改善兒童哮喘？例如戒口或多吸收Omega 3？

食物誘發哮喘的機會不高，但如果父母有懷疑，可以停止有關食物4-6星期，之後再進食，看子女有否因此出現哮喘。至於富含Omega 3的魚類、維他命D等暫時未能証實對改善哮喘有幫助。



據說類固醇藥物會影響哮喘兒童的發育成長，可免則免？

類固醇是治療哮喘的常用藥物，第一代類固醇的副作用較大，數據顯示使用第一代類固醇的兒童，如果連續用藥兩年，長大後的身高與健康兒童相差2-4厘米。不過，現時大部分醫生選用第二代類固醇來處理兒童哮喘，由於吸入式類固醇直達氣管，不會影響身體其他器官，而且醫生多數處方低劑量類固醇給哮喘兒童，大幅減低藥物的副作用。雖然部分家長對類固醇有顧慮，甚至自行停藥，但子女若因哮喘無法入睡，日間飲食欠缺胃口，同樣會影響發育。自行減藥或停藥可能令病情惡化，建議家長按醫生指示用藥，或與醫生商討最適合的醫治方案。

生物製劑醫治哮喘

生物製劑是近年治療哮喘的新藥物，目前於香港適用於年齡達12歲或以上的嚴重哮喘患者。

研究指出約一半嚴重哮喘患者體內有嗜酸性粒細胞，當遇上致敏原，這種免疫細胞會在肺部及氣管引起炎症，導致氣道阻塞。生物製劑透過抑制發炎因子，減少嚴重哮喘患者發病。部分對傳統哮喘藥物無效的嚴重患者使用後，減少入院急救治療，或大幅減少使用口服類固醇的劑量。生物製劑副作用較少和輕微，常見的為注射部位不適或眼睛角膜炎。



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