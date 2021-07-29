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【東京奧運】將夥張家朗出戰花劍團體賽　TVB童星吳諾弘為圓奧運夢休學　

娛樂 10:43 2021/07/29

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吳諾弘將跟張家朗出戰花劍團體賽。

張家朗周一晚在東京奧運贏得男子花劍個人項目金牌，成回歸以後第一面奧運金牌，全城振奮。張家朗將於周日（8月1日）夥同三名男子花劍代表出戰團體賽事，其中一名戰友便是TVB童星出身吳諾弘。

曾拍過TVB不少劇集如《酒店風雲》、《談情說案》、《巨輪》的吳諾弘，不少觀眾都有印象，而吳諾弘長大後，便向劍擊生涯追夢。

吳諾弘張家朗本周日出戰團體賽。（取自facebook）

【童星尖子】TVB童星長大成體壇精英　吳諾弘榮升劍擊港將首戰東京奧運

首度出戰奧運

今年5月份，香港劍擊總會遴選小組便公布出戰東京奧運4男4女名單，其中「重劍天后」江旻憓與「劍神」張家朗已經上場，吳諾弘亦會在男子花劍中出戰團體賽。

吳諾弘自身香港劍擊隊成員，今年是首次出戰東京奧運，因此他已積極備戰，表示希望可以在團體戰摘獎牌，再度為港爭光。

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1999年出生的吳諾弘，在小二時就開始學劍擊，同時擔任童星，曾演出30多部劇集，如《酒店風雲》、《宮心計》及《On Call 36小時》等，2015年拍畢最後一部劇集《四個女仔三個BAR》，他亦曾為《是咁的，法官閣下》任劍擊指導。

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2012年成功考入拔萃男書院，並代表男拔贏得不少學界獎項，包括2016年榮膺有「學界奧斯卡」之稱的中銀香港紫荊盃最佳運動員（劍擊）。

不過諾弘有感運動員生涯短暫，並渴望在劍擊界取得成就，讀至中五時大膽提出休學，得到父母全力支持，因為讀書甚麼時候都可以，鼓勵他先向劍擊夢進發。

同場加映：江旻憓訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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