【新冠肺炎】新增兩宗輸入確診個案均帶變種病毒　本地繼續「零確診」

▲ 本港新冠疫情持續緩和。（資料圖片）

本港新冠疫情持續緩和，今日（29日）沒有本地感染源頭不明個案，衞生防護中心和醫管局不設疫情記者會。新增兩宗輸入確診個案，至今本港個案累計11,983宗（包括11,982宗確診個案和一宗疑似個案），今日新增少於5宗初步確診。

兩名患者分別從坦桑尼亞及美國抵港，均驗出變種病毒L452R。33歲男子（個案：11982），在7月25日乘坐KL819從坦桑尼亞抵港，居於青衣華逸酒店，並沒有徵狀。

另外46歲男子（個案：11983），7月25日乘坐CX883美國抵港，居於紅磡香港嘉里酒店，曾在3月及4月在港接種復必泰疫苗，上月血液樣本在港驗出抗體陽性，在7月27日出現徵狀發病。

本港昨日（28日）新增1宗新冠肺炎確診個案，屬輸入個案，涉及一名17歲女子，7月16日乘搭QR818航班由沙特阿拉伯抵港，未有接種疫苗，為早前確診沙特領事子女的胞姊，於檢疫中心檢疫期間確診，7月27日發病。詳情即看【下一頁】

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記者：陳麗娜