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【生命鬥士】1歲短腸症悅悅不敵病魔離世　父母公開喪禮將於8月19日舉行

兒童健康 11:32 2021/07/29

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1歲短腸症悅悅不敵病魔離世，其父母為愛女於8月19日舉行告別儀式，歡迎公眾到場獻花。

患有短腸症的1歲女嬰可悅（悅悅），與雙胞胎妹妹可納於31周早產出生，悅悅不幸在1個多月大時經歷壞死性腸炎，先後捱過4次手術，其後雖然成功駁長小腸，但出現肝衰竭問題，最終不敵病魔，在7月24日晚上離世。悅悅的父母於社交平台公布，喪禮將於8月19日舉行，歡迎公眾到場獻花。

悅悅的喪禮將於8月19日舉行。（「CoKa.Kona Baby」FB圖片）

悅悅的父母Chris和Yuka於Facebook專頁「CoKa.Kona Baby」發帖，公布悅悅喪禮的詳情：

『訃聞』

致各親朋摯友： 

愛女  呂可悅聖名Anthonia

於2021年7月24日在瑪麗醫院安息主懷。有關喪禮以天主教禮儀進行：

 

出殯祈禱及辭靈禮

日期: 8月19日（星期四）

時間：上午9：45（參與的親友們請提前15分鐘到聖堂）

主禮：羅國釗神父

襄禮：李福生執事

地點：露德聖母堂(置富徑一號)

註：9:15am為亡者誦唸玫瑰經，親友可於9:00am之前到達

 

火葬禮

地點：哥連臣角火葬場

主禮：羅國釗神父

襄禮：李福生執事

露德聖母堂善別小組協助

泣告

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他們表示自女兒離世後，收到很多網民詢問會否公開告別儀式，在考慮到悅悅生前喜歡熱鬧，亦感謝公眾一直以來對悅悅的支持和愛錫，故決定公開悅悅的喪禮，讓有心人士能夠見她最後一面。

如果大家有時間，大家都可以去為悅悅獻花（我哋都為你哋準備咗花），送悅悅最後一程，因為悅悅生前都好鍾意熱鬧，多啲人陪佢。大家都好有心。

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父母為愛女感到自豪

悅悅於7月24日晚上7時14分於媽媽的懷抱中離世，Chris和Yuka表示雖然女兒生命短暫，但為很多人帶來希望，亦改變了很多人對生命的看法，令更多家庭更珍惜自己的子女，而他們會永遠為悅悅感到自豪。

悅悅父母專訪，詳看【下一頁

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責任編輯：王明芳

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