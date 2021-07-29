【東京奧運】世界一哥桃田賢斗捱過禁賽、車禍及確診　羽毛球分組賽上爆冷出局奪金夢碎

▲ 桃田賢斗28日在東奧羽毛球賽男單項目分組賽上，爆冷不敵南韓球手許侊熙。

羽毛球男單世界排名第一、日本羽毛球王桃田賢斗昨日（28日）在東奧羽毛球賽男單項目分組賽上，爆冷不敵南韓球手許侊熙，無緣爭奪金牌，令不少球迷大失所望。

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桃田賢斗昨日在羽毛球男單第二場分組賽上，兩局以15:21、19:21落敗，不敵南韓球手許侊熙，於分組賽上止步。桃田賢斗賽後公開道歉，表示自己無法調動步伐，即使已嘗試解決問題也失敗，承認表現得差勁。他更向支持者道歉，表示無法滿足大家期望。

26歲的桃田賢斗是日本頭號種子，過往戰績彪炳，曾在2019年11場世界級比賽上奪得冠軍，包括世界羽毛球錦標賽、亞洲羽毛球錦標賽等，然而卻看似與奧運無緣。

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2016年里約奧運，當時排名世界第3的桃田本有機會出賽，卻在大賽前因涉及賭博風波，而被日本羽球協會禁賽一年。桃田在禁賽期間積極接受訓練，復出不久後世界排名就攀升至世界第一。

直到去年1月，桃田在馬來西亞大師賽奪冠後，又在前往機場途中於高速公路發生車禍，司機當場死亡，而桃田雖逃出鬼門關，鼻子及面部卻受傷，嘴唇附近需縫合，並要長時間休養。

幾經波折後重返球場，桃田又在今年1月確診新冠肺炎，當時他正準備前往泰國參賽，卻於機場上被驗出確診。經歷重重難關後，桃田終於成功登上奧運賽場，未料今次賽事上最終仍以遺憾告終。

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責任編輯：羅嘉欣