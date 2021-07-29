【飛魚姊妹】100米自由泳闖決賽力爭再奪獎　何詩蓓胞姊同為飛魚姐妹曾攜手出戰

▲ 何詩蓓與姊姊同為飛魚，兩姊妹於2017年一起到台灣參賽。

23歲的何詩蓓昨日（28日）出戰東京奧運200米自由泳決賽勇奪銀牌，今早（29日）亦於100米自由泳準決賽，再次打破亞洲紀錄，爭得決賽席位，力爭多一面獎牌。何詩蓓雖是香港和愛爾蘭混血兒，但與胞姊在香港土生土長，兩姊妹均為泳手，感情要好，她們更於2017年於台北舉行賽事中一同參賽。

▲ 對於自己奪得銀牌，何詩蓓感到非常興奮。（IG圖片）

何詩蓓昨早以1分53秒92奪得奧運200米自由泳銀牌，打破香港和亞洲紀錄。而昨傍晚舉行的100米自由泳初賽中，她亦以52.70秒打破亞洲紀錄，總成績排第2，順利游入今早舉行的準決賽。而在今早的準決賽，她以52.40再次打破亞洲紀錄，並以總成績首名出線明日舉行的決賽，有望再奪獎。

▲ 兩姊妹曾一起到台北參賽。（IG圖片）

與姊姊一同習泳

何詩蓓（Siobhan Bernadette Haughey）本身是愛爾蘭香港混血兒，更是家世顯赫，為前愛爾蘭總理查爾斯豪伊的侄孫女以及另一前總理史恩利馬斯的曾外甥孫。她還有一名比她大2歲的姊姊何雅舒（Aisling Bridget Haughey）。

由於父母都喜歡游泳，因此她與姊姊自小已在家中泳池熟習水性，姊姊6歲起就加入南華會泳隊受訓，擅長蛙泳；何詩蓓亦於4歲起到南華會參加泳班，6歲起接受游泳訓練。不過，她透露自己年幼時對游泳不太感興趣，更曾覺得辛苦而想過退出。然而教練和父母都覺得她很有天份，不應該放棄，她亦接受刻苦的訓練，漸漸獲得成績及培養出興趣。

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攜手出戰世界賽

兩姊妹均在聖保祿天主教小學及聖保祿中學，曾代表學校參加多項校際游泳比賽，更屢次刷新學界紀錄。而在2017年，何詩蓓和何雅舒一同參加「第29屆台北夏季世界大學運動會」，何雅舒出戰100米及200米蛙泳賽事，而何詩蓓則出戰100及200米自由泳比賽，兩人亦攜手出戰女子4 x 100米混合接力初賽，可惜未能晉身決賽。何雅舒完成賽事後，到家鄉愛爾蘭讀大學，畢業後在當地任物理治療師。

何詩蓓在2008年北京奧運時，曾到水立方觀賞游泳賽事，目睹美國「水怪」菲比斯打破男子400米個人混合泳的奧運紀錄的一刻，令她看得熱血沸騰，更立志要成為奧運選手。她多年來兼顧學習和習泳，透過規律的生活完成目標，在中學文憑試亦取得35分的佳績，然後赴美攻讀心理學。

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她在上屆奧運取得入場券，首次踏足奧運舞台，並於今屆東奧大放異彩。她昨日於200米自由泳勇奪銀牌後，感激香港和美國教練、父母的支持，她又指，

5年前（奧運）游到準決賽，當時同自己講可以入到決賽，2017年200自世錦賽攞第5，2019年世錦賽第4，自此同獎牌差好少，而家終於有（獎牌）好開心！希望以我同張家朗有好嘅成績，可以推動運動員繼續加油，而在屋企的泳員要努力訓練，『之後就係到你哋！』

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責任編輯：王明芳