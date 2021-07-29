【豪門婚變】嫁入豪門4年揭丈夫出軌向小三求婚　網紅攤牌遭取消澳洲簽證轉移財產

▲ 網紅嫁入豪門4年，丈夫竟出軌向小三求婚。

網紅Sherry袁曼軒4年前嫁給澳洲礦業大王的兒子Pierre，並誕下兩個小朋友，一直生活愉快，生活無憂，也因經常拍片分享她購買名牌手袋的心得以及整容經歷而在網絡上爆紅。可是，她近日拍片表示由於她的老公有外遇，更與小三拍婚紗照及求婚，一怒之下與丈夫打官司，辦理離婚手續。當當她與丈夫攤牌，竟被對方取消澳洲簽證轉移財產。

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

發現老公有外遇

Sherry上年9至12月有一段時間都沒更新頻道，其實當時她面臨人生的低谷，發現她老公有外遇。當時她回到台灣後，她的閨蜜面對面給她看她老公有外遇的相片。

我看著他照片時，我是整個人在發抖的顫抖的，馬上崩潰大哭。

Sherry發現她老公和小三已一起同居、求婚及拍了婚紗照。這段日子，她有2個月沒有拍影片，她每天都在哭到聲嘶力竭，也不敢和家人說，甚至想過輕生。

曾經以為，他就是我那一輩子的選擇，最好的老公，然後把我推上了天堂，馬上瞬間把我打入到了十八層地獄。

她不明白這些經歷為何發生在她身上，因為她結婚只是幾年，而小朋友還不到2歲。而且她深愛著老公，老公曾經對他很好，感情也沒有出現大問題。

最後一次見面還一起吃團圓飯，他只是告訴我他去工作，他去泰國出差。

與老公攤牌

當Sherry和她老公攤牌時，老公竟然否認，指相中的男人不是自己，又不認識相中的女人。Sherry對她老公的回應感到失望，她覺得外遇有分程度，認為如果老公知錯能改，真心改過，她會為了小朋友而「睜一隻眼閉一隻眼」，但最後她還是決定離婚，因為老公外遇的程度太誇張了，沒有尊重自己、小朋友及其他家人。

已經是超過一般人可以去接受。

老公轉移所有財產

後來，Sherry的老公取消了Sherry澳洲的簽證，令她滯留在台灣多個月，要自己申請簽證。她當時才發現老公一直沒有為她申請配偶簽證，只是觀光簽證。另外，她老公還把Sherry的屋企放售，把全部財產轉移。直到有紛絲私訊Sherry，表示有興趣睇樓，Sherry才知道澳洲單位外插了「Auction」拍賣的牌，才知道單位即將被賣。Sherry更發現澳洲屋內的所有貴重物品不知去向，到現在也不給她拿回。

而且，Sherry的老公反指Sherry家暴他及有酗酒的清況，是一個不好的媽媽等等。Sherry表示由於現在還在訴訟過程中，不方便透露太多，但之後會再一一和大家分享更多內情。

正義是不會遲到！

離婚的勇氣來自粉絲

雖然有粉絲建議Sherry不要離婚，覺得小朋友這麼小，還需要爸爸和媽媽。但Sherry認為小朋友的快樂來自於媽媽，媽媽的快樂來自於爸爸。

13個月內不回家的爸爸，連自己老婆生日都忘了，連自己孩子的周歲都不回來。到底他的心還在這個家嗎？

Sherry認為現在得不到老公的照顧，還要自己一個人照顧小朋友及代購賺錢，覺得不需要老公。

孩子我自己養，錢我自己賺，我真的不需要老公。

網友：外遇的成本很高

有一位網友鼓勵她，表示現在是新時代女性的力量，不要姑息男人外遇，要讓他們知道外遇的成本很高。這網友續指，要遠離渣男，最好的方法不是原諒他，是要斷捨離。

這個經歷，讓Sherry感受到粉絲的支持，讓她有力量走下去。

上帝給的試驗

Sherry在這個婚姻的低谷，一直在問為甚麼是自己。後來她覺得是上帝給的試驗，認為是要透過她在網絡上的影響力，讓其他同路人有站起來的勇氣。

讓大家走少彎路，讓大家重拾自信，這才是我當初做影片的初衷。

Sherry直言雖然現在心力交瘁，但是相信，即使是頭破血流也一定會走完。

我很好，我一定要重新站起來！

她希望這個離婚的經歷，鼓勵所有女性，特別是嫁到海外女生及媽媽，要了解法律，才能充分保護自己權益。

讀書的重要性

這段時期，Sherry亦看了很多相關題材的勵志書藉，她亦受到書本啟發，以平常心面對離婚的艱難，為了在40歲時遇見更好的自己，能為事業打拼，照顧小朋友及父母。

金錢的重要性

Sherry表示這場離婚官司令她明白到金錢的重要，認為錢是最後能捍衛你的尊嚴，可以隨時給你離開的勇氣及底氣。

她一直建立儲蓄的習慣，她直指如果沒有錢，她不能打這離婚官司、搬家、辦簽證及買機票等等。

影片結尾，Sherry播放了她和她老公離婚前長達多月的短訊內容，不過只是Sherry「單機」表示思念，老公卻沒有任何回覆。

Sherry分享買Hermes手袋經歷，即睇【下一頁】

Sherry曾勇敢分享整容經歷，即睇【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩