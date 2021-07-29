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【聲夢傳奇】炎明熹憑招牌齊蔭頭髮添型格 　《聲夢》形象總監親揭Gigi髮型之謎

娛樂 12:07 2021/07/29

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《聲夢》形象總監親解炎明熹髮型之謎。

髮型可以改變一個人的外觀，甚至增添氣質。近日的人氣王炎明燾是最佳例證！TVB歌唱比賽節目《聲夢傳奇》已圓滿結束，並成功捧出幾位年輕偶像，當中「三料冠軍」的16歲炎明熹（Gigi）除唱功了得外，炎明熹的招牌齊蔭長髮是其icon。

其實在《聲夢傳奇》比賽初期，網民已力讚這髮型很合適炎明熹，為一眾《聲夢》學員設計形象的陳灝而（Janae Chan）日前於IG親解Gigi髮型之謎。

【聲夢傳奇】炎明熹自認慳妹　謙稱是小人物不避搭公共交通工具

Janae Chan為炎明熹設計一頭齊蔭長髮。（取自instagram）

Gigi復古中性造型

《聲夢傳奇》形象總監陳灝而日前於IG一張炎明熹跟的照片，當中她寫道：「好多人想知點解我會揀個齊陰頭比Gigi？️答案就係童年回憶！」

原來Janae為Gigi塑造髮型時，參考她年輕時很流行的復古中性造型。

Janae於IG分享炎明熹照片跟自已舊照作對比。 （取自instagram）

配合Gigi外冷內熱性格

網民們紛紛留言大讚：「個髪型超級襯Gigi同超級有型呀」、「太適合Gigi喇，好型格，又有辨識度」、「當年的您，今天的Gigi都好襯齊陰頭! Super icon !」、「建議讓Gigi參加模特show，外國品牌喜歡這類氣質美女」。

縱使Gigi年紀輕輕，惟她卻可駕馭這個齊蔭長髮造型，完全配合其外冷內熱個性。

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而Gigi亦於IG貼出跟Janae的多張合照，她更撰文感謝對方為其打造稱心造型。

在比賽期間其實有一個人我也要很感謝她，
她就是我們的形象顧問 Janae 媽媽 我是這樣叫她的）
我真的很感激你的幫忙，就像當初頭髮設計的概念 －齊陰 ，就是你的建議才會有今日形象鮮明的炎明熹。
你的專業意見及形象設計幫助我在比賽上的表演增添色彩。
除咗在服裝上，你也會在其他事情上給我很多寶貴既意見，多謝你的照顧及關愛，期待日後可以再次合作，因為你真的很棒也付出很多。

炎明熹13歲參加比賽時，髮型是中間分界。（取自星格流行音樂學院）

被指似中島美嘉

16歲的炎明熹參加《聲夢傳奇》初期已瞬間成為人氣王，她卡第一回獻唱出王菲的《守望麥田》大晒唱功，當中其髮型令人留下深刻印象。

除被指似外星人冼樸外，一雙單眼皮加齊蔭髮型真的好易認，有網民更說 「成個王苑芝咁，有巨肺feel，少少似gem，但衰喺咬字度」、「個樣有啲似中島美嘉」

【聲夢傳奇】炎明熹劇集處女作《青春本我》下月開拍 　《聲夢》15位學員各擁個人單曲

炎明熹的髮型被指似外星人冼樸。

炎明熹暫無意轉髮型

正就讀中四的炎明熹即使返學也梳這個齊蔭頭，說到其髮型特別易認，可會考慮轉髮型？她接受媒體訪問時表示齊蔭頭是她的一個特徵，暫時沒想過改變。

至於為Gigi設計髮型的Janae曾為陳妙瑛生意拍檔，她於2000年創辦化妝學校Beauty Tech，跟不少名人明星及國際品牌合作，在圈中具一定知名度。

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同場加映：姚卓菲鍾柔美專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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