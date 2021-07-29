  • 30°C
香港時間 : 2021729日 (週四) 12:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食不安心】將軍澳韓式餐廳驚現無數小強亂爬　街坊震驚：可能生左超級多胎

食用安全 11:28 2021/07/29

分享：

熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

將軍澳韓式餐廳驚現無數小強亂爬。

餐廳應保持乾淨衛生！有將軍澳街坊日前發現區內一間韓式餐廳衛生欠佳，從餐廳牆壁可見無數隻小強亂爬，非常恐怖。

街坊網民於Facebook群組「將軍澳｜烽火台」發文提醒，發現區內一間經常人頭湧湧的韓式餐廳，其牆壁見到無數隻小強亂爬，籲大家注意。

呢間野成日人頭湧湧，鐘意食嘅人睇路啦，好X多小強，係好X多。啲大強可能生左超級多胎呀。

從影片及相片可見，單是一幅牆壁，便至少有6隻小強在爬行。拍片者也表示：「這間餐廳看起來很污糟。」

    點擊圖片放大
    +8
    +7

帖文一出馬上引起網民關注，不少人大呼恐怖並指要向食環署投訴，而目擊街坊則回覆指已經向署方反映。另外又有人留言指見過老鼠，衛生欠佳。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【殺滅害蟲】回南天潮濕4大昆蟲出沒　衣魚+床蝨+曱甴+書蝨家居滅蟲方法
16:58 2020/03/12
【殺滅害蟲】回南天潮濕4大昆蟲出沒　衣魚+床蝨+曱甴+書蝨家居滅蟲方法
【曱甴放題】尖沙咀食放題慶生驚見小強產子　檯面湧出近30隻曱甴BB餐廳要求不追究
12:42 2021/06/02
【曱甴放題】尖沙咀食放題慶生驚見小強產子　檯面湧出近30隻曱甴BB餐廳要求不追究
《東張西望》直擊旺角街頭黑心小食店　垃圾水混合曱甴製臭豆腐
19:04 2019/04/15
《東張西望》直擊旺角街頭黑心小食店　垃圾水混合曱甴製臭豆腐

你可能感興趣

【殺滅害蟲】回南天潮濕4大昆蟲出沒　衣魚+床蝨+曱甴+書蝨家居滅蟲方法
16:58 2020/03/12
【殺滅害蟲】回南天潮濕4大昆蟲出沒　衣魚+床蝨+曱甴+書蝨家居滅蟲方法
【曱甴放題】尖沙咀食放題慶生驚見小強產子　檯面湧出近30隻曱甴BB餐廳要求不追究
12:42 2021/06/02
【曱甴放題】尖沙咀食放題慶生驚見小強產子　檯面湧出近30隻曱甴BB餐廳要求不追究
《東張西望》直擊旺角街頭黑心小食店　垃圾水混合曱甴製臭豆腐
19:04 2019/04/15
《東張西望》直擊旺角街頭黑心小食店　垃圾水混合曱甴製臭豆腐
食用安全 環境衞生 健康問題 Facebook群組 網絡熱話 將軍澳

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】