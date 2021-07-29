【食不安心】將軍澳韓式餐廳驚現無數小強亂爬　街坊震驚：可能生左超級多胎

▲ 將軍澳韓式餐廳驚現無數小強亂爬。

餐廳應保持乾淨衛生！有將軍澳街坊日前發現區內一間韓式餐廳衛生欠佳，從餐廳牆壁可見無數隻小強亂爬，非常恐怖。

街坊網民於Facebook群組「將軍澳｜烽火台」發文提醒，發現區內一間經常人頭湧湧的韓式餐廳，其牆壁見到無數隻小強亂爬，籲大家注意。

呢間野成日人頭湧湧，鐘意食嘅人睇路啦，好X多小強，係好X多。啲大強可能生左超級多胎呀。

從影片及相片可見，單是一幅牆壁，便至少有6隻小強在爬行。拍片者也表示：「這間餐廳看起來很污糟。」

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帖文一出馬上引起網民關注，不少人大呼恐怖並指要向食環署投訴，而目擊街坊則回覆指已經向署方反映。另外又有人留言指見過老鼠，衛生欠佳。

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責任編輯：羅嘉欣