【食安新焦點】停電雪櫃無製冷食物易變壞　專家提出3大貯存貼士

▲ 食安中心教路3大貯存貼士。

在香港，惡劣天氣或設備故障等不可預見的因素可能導致突然停電；另外，樓宇在進行電力檢查或維修保養期間亦可能暫停電力供應。電力中斷可能為時數分鐘至數小時不等，雪櫃在停電期間無法製冷，不少食物便會迅速變壞。雖然停電會造成不便，特別是如果雪櫃及冰格內存放了很多容易腐壞的食物。但不必恐慌，參考下文的貼士，便可在等待電力恢復時確保食物安全。

停電期間不要打開雪櫃及冰格

沒有電力供應，雪櫃及冰格便不能以安全溫度貯存食物。雪櫃內的食物必須貯存於攝氏4度或以下，而冰格內的食品則必須貯存於攝氏零下18度或以下，才能抑制可引致食源性疾病的有害細菌及其他微生物的生長。一旦停電，最佳的做法是不要打開雪櫃及冰格，此舉有助延長維持適當貯存溫度的時間，以免細菌在攝氏4度至60度的危險溫度範圍內迅速生長。

海外食物主管當局（例如美國食物及藥物管理局、澳洲新西蘭食品標準管理局）普遍的共識是，如果雪櫃及冰格的門保持關閉，雪櫃可安全保存食物2至4小時；全滿的冰格可保存48小時；而半滿的冰格則可保存24小時。因此，知道何時開始停電，便可計算出雪櫃及冰格斷電的時間有多久，從而判斷哪些食物可供安全食用，哪些不可以。

電力恢復後遵從「4小時/2小時原則」處理食物

在電力恢復後，應盡快檢查雪櫃及冰格內易壞食物的溫度，並計算食物可能置於安全溫度範圍以外的時間有多久。任何有潛在風險的食物，例如肉類、海產、蛋類、奶類、乳製品、切開的水果及熟食，如果置於攝氏4度至60度的時間少於2小時，應立即冷藏或使用；如果超過2小時但少於4小時，應立即使用；如果超過4小時，則應棄掉。



切勿以試吃來判斷食物是否可供安全食用，因為食物的味道或氣味未必會變壞。如果不肯定易壞食物是否安全，應直接丟掉。此外，可在室溫下貯存的食物較不易壞，若存放在雪櫃或冰格內，即使停電也未必要丟棄。在停電時通常保存得較好的食物有高酸性食品（例如芥末、番茄醬、果醬、醃菜）、某些加工食品（例如花生醬、牛油、麵包）及大部分乾製食品。

▲ 停電之前、期間及之後的食物安全處理方式。（食安中心提供）

未雨綢繆，做好應急準備

雪櫃在正常情況下的溫度保持為攝氏4度或以下，而冰格則為攝氏零下18度或以下。最好在雪櫃及冰格內放置專用的溫度計以確保雪櫃溫度正常。冰格內應常備一些冰塊及冰墊，可以使冰格保持常滿，有助於維持溫度，也可以在有需要把食物轉移到其他地方（例如親友的雪櫃）時用來保持食物冷凍。

丟棄食物雖然浪費金錢，但代價比不上感染食源性疾病，因為食源性疾病可能會導致健康嚴重受損，甚至死亡。如果懷疑食物變壞，便不應冒險進食，特別是幼兒、長者及免疫力弱人士。小心為妙，方為上策 － 如有懷疑，則應把食物丟掉。此外，在緊急情況下仍須遵守食物安全五要點，以防止感染食源性疾病。

TOPick與食物安全中心合作，提供最新的食物安全資訊，「食安新焦點」逢每月的第一及第三個星期一早上九時刊出，以上資訊均由食物安全中心提供。