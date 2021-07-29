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【毒蟲來襲】女子經過樹蔭隨手拍打隱翅蟲　皮膚灼痛背部小腿起紅腫水泡【附處理方法】

醫生診症室 12:48 2021/07/29

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隱翅蟲毒液具腐蝕性，切勿徒手拍打。

勿胡亂用手拍打昆蟲，除有可能傳播病原體，更可能因此受傷！台灣嘉義一名31歲女子因拍打隱翅蟲而導致皮膚灼痛，紅腫、起水泡。本港有皮膚科專科醫生表示，隱翅蟲的毒液具腐蝕性，接觸後若處理不當，可致皮膚潰爛。

綜合台媒報道，該名陳姓女子近日經過樹蔭時，突然飛來一隻昆蟲，她出於自然反應，順勢用手一拍，結果翌日起床後，發現背部、小腿發紅並起水泡，感到灼熱、疼痛，因而求醫。醫生診斷後表示，是接觸隱翅蟲而引發。陳小姐表示，當時根本不知道飛來的是甚麼，估計用手撥開時，接觸到大面積皮膚。

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隱翅蟲毒液可致皮膚潰爛

本港皮膚科專科醫生侯鈞翔曾接受TOPick訪問表示，隱翅蟲的毒液具腐蝕性，人體皮膚接觸後，相當於受到二級化學反應的灼傷。若出現過敏反應，但未有適當處理，則會進一步發炎、起水泡，甚至皮膚潰爛。

皮膚過敏正確處理方法

侯醫生指，若不慎觸碰隱翅蟲汁液，正確處理方法如下：

  • 應立即沖水，或用梘水開水清洗，徹底沖走隱翅蟲汁液。
  • 如感到刺痛，可在患處敷冰降溫減痛。
  • 如皮膚發炎起水泡，應盡快求醫。

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遇到隱翅蟲該如何應對？

香港蟲害管理學會主席陳澤森亦曾接受TOPick訪問，他表示如遇隱翅蟲千萬不要觸摸或拍打牠，因隱翅蟲會釋出毒液。他建議，可用物件如扇、筆等掃走牠，或用殺蟲水殺死牠。

陳澤森指，隱翅蟲活躍於夏天，多生活在濕泥、花槽、矮樹叢中，體長約半吋，但在香港不太常見。「隱翅蟲」名字的由來，是因其翅膀隱藏不見，亦因其翅膀細小，飛翔能力不高。在香港出現的隱翅蟲品種有4至5種，最常見是褐紅與黑色相間的「褐足隱翅蟲」。

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責任編輯：羅嘉欣

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