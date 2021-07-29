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【親子好去處】Mr. Men Little Miss誕生50周年　時代廣場展出珍貴手稿及畫作遊歷精彩歷程

休閒消費 12:42 2021/07/29

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時代廣場展出Mr. Men Little Miss珍貴手稿及畫作，慶祝Mr. Men Little Miss誕生50周年。（圖片由時代廣場提供）

英國兒童繪本Mr. Men Little Miss的兒童繪本多年來陪伴全球小孩成長，適逢誕生50周年，Mr. Men Little Miss將於2021年8月5日至9月2日期間，在銅鑼灣時代廣場舉行全亞洲首個50周年慶祝活動。

點擊大圖了解詳情：

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除了從倫敦的Mini Museum中精挑多件展品空運到港作展出外，更集齊了歷年經典出版繪本故事書和多份Adam Hargreaves先生的珍貴手稿，當中更包括特別為是次時代廣場展覽而設計的手稿。除此之外，為50周年而特別設計的兩位全新角色Mr. Calm及Little Miss Brave亦將首次在時代廣場亮相。

而5樓將舉辦「Global Artist Collaboration」展覽，分兩期展出25位來自世界各地的藝術家所創作的Mr. Men Little Miss畫作。另外，「Discover You 學院」有多位角色從繪本中跳出現實世界，一系列活靈活現的互動節目激發小孩學習興趣。

無論是大人或小孩，要把握這個機會親臨時代廣場，與一眾Mr. Men Little Miss角色一同回顧和遊歷過去50年精彩的歷程。

Times Square X Mr. Men Little Miss 50th Anniversary: Discover You

日期：2021年8月5日至9月2日

時間：10am - 10pm

地點：香港銅鑼灣時代廣場2樓中庭及5樓Pop Lab

查詢電話：2118 8900

同場加映：更多親子食譜，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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