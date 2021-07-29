【東京奧運】菲律賓舉重女將奪歷史首金　用竹竿訓練疫情下與家人分離

▲ 菲律賓舉重女將奪歷史首金，用竹竿訓練疫情下與家人分離。

菲律賓女子舉重選手戴亞絲（Hidilyn Diaz，又譯迪亞茲）於周一（26日）的55公斤級別挺舉項目中奪冠，成為菲律賓史上首位奧運金牌得主。原來受到疫情影響，過去1年半她被困馬來西亞，與家人分離，但她以竹桿和水樽訓練，努力備戰奧運。

現年30歲的戴亞絲女子55公斤級別舉重項目中，成功舉起127公斤重量，力壓中國選手，為菲律賓奪得自1924年參加奧運以來首面金牌。賽後戴亞絲一度激動落淚，她對於奪冠感到驚訝，「我已經30歲了，原以為我的表現可能會走下坡」，又表示下一個目標是2024年的巴黎奧運。

▲ （新華社）

戴亞絲小時候的家境並不富裕，她自幼就喜歡運動，包括籃球和排球，後來她跟表哥學習舉重，最初是靠著膠管和水泥來練習。天分甚佳的她亦開始參加大大小小的比賽，表現逐漸受到矚目。

戴亞絲參加過4屆奧運，17歲那年，戴亞絲出戰2008年北京奧運，當時她是女子58公斤級別項目中最年輕的選手，雖然未獲獎牌，但已備受讚賞。其後，她在2016年的里約奧運中奪得銀牌，在今年東京奧運更取得金牌，為國家創下歷史性佳績。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

受到新冠肺炎疫情影響，戴亞絲在過去1年半與家人分開，又留在馬來西亞，但這無阻她的決心，她利用竹竿和水瓶練習，積極備戰奧運。

無法訓練並被困在家裡隔離，對我來說非常困難， 但我必須保持積極主動，並想法讓我繼續前進。

她表示，自己非常期待與家人團聚，並希望以後有更多時間陪伴家人。

贏得金牌後，戴亞絲收到菲律賓多位商人及政府的獎勵，包括3,300萬披索（約510.8萬港幣）現金，以及物業一間，其中菲律賓體育委員會（Philippine Sports Commission）更會每面菲律賓金牌獎勵1,000萬披索（約154.8萬港幣）。

她又鼓勵菲律賓的年輕一代：

你們都可以有金牌夢。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

同場加映：港產女飛魚何詩蓓剖白備戰奧運心情 感激父母多年支持

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣