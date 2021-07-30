【刑偵日記】單靠手寫字跡看透性格經歷　筆跡專家林婉雯分享入行方法

▲ 單靠手寫字跡看透性格經歷，筆跡專家林婉雯分享入行方法。

集推理、懸疑和驚慄於一身的TVB劇集《刑偵日記》即將大結局，劇中的緝兇過程引人入勝，其中更以鮮有的筆跡題材貫穿整套劇集。為加強劇本結構的紮實程度，劇組特意找來香港首席筆跡專家林婉雯（Maria）擔任顧問，策劃劇情中與筆跡相關的每一部份。

Maria是英國筆跡專家公會首位的華裔筆跡專家，早於劇集構思初期已經開始參與幕後部份。

今次更是她首次涉足電視劇的範疇：「這跟平時的工作完全不同，要先跟編劇、導演了解角色的人物性格、經歷，再問他們需要甚麼字。我會嘗試找身邊跟角色性格相似的朋友寫字給我再去演化，又或者著演員寫給我，再從中找一些特質再作變化。」

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▲ 筆跡專家Maria首次參加劇集創作。（黃建輝攝）

字義不及筆跡重要

《刑偵日記》開拍的第一日，Maria就需要親自落場「揮筆」，手拿著假的斷指、唇膏，在演員的背上模擬本來定好的筆跡寫上「血字」：「最正規、準確的筆跡分析是用原紙筆和紙張去書寫，今次要把模擬好的筆跡用不同材質寫到皮膚上，難度大大提高，覺得很好玩。」

她指劇組對「筆跡」的理解和演繹得非常精準：「在劇情中完全能交代出何謂筆跡分析。」

▲ Maria與劇組就著劇情研究各種字跡。（受訪者提供）

看手寫字的四個維度

在劇中有一句對白：「在專家角度來說，字義不及筆跡重要。」

作為香港的首席筆跡專家，Maria坦言做筆跡分析時，不會看其書寫內容，而是看手寫字的四個維度：「寫落紙的橫和直，還有力度形成的深度，以及寫字的時間，共四個維度，可以從中分析到寫字者的性格和背景。而書寫習慣則可看出其情緒，例如某個字寫得跟慣常的寫法不一樣，很有可能有情緒掛在字裡面。」

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▲ 《刑偵日記》中有不少與字跡相關的知識。（劇照）

為管理人事接觸筆跡研究

Maria曾在多家國際會計師事務所以及不同企業公司任職首席財務官及公司秘書，首次接觸筆跡分析是在2003年：「當時老闆跟我說，我不能只會計數，還要去管理公司，要去管人就要明白對方的想法。而會計出身的我一切都遵從制度，在管人方面並不管用，剛巧美國一名學者來港開課，我跟他修畢了一個與筆跡相關的文憑課程，亦對此產生了興趣。」

▲ 本來任職大企業CFO的Maria為了管理員工而開始接觸筆跡分析。（黃建輝攝）

雖然筆跡文憑有助Maria與員工之間的溝通，不過由於香港以及中文範疇的筆跡研究資料不多，令她的進修之路就此打住。

直到2013年的陳振聰案件判刑，為Maria帶來曙光：「當時聽到案件中的筆跡專家來自英國，馬上去搜尋相關資料，得知筆跡專家是以『師徒制』，需要在英國筆跡專家公會找來合資格的筆跡專家拜師，才能得到專業資格。」

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▲ 《刑偵日記》是TVB首套以筆跡作為主題的劇集。（劇照）

化身筆跡專家的經過

幾經辛苦，Maria找來一位年邁的師傅願意收她為徒：「寫了一張我的手稿寄到英國，對方打了長達十頁的報告寄回來，分析極之詳細，由我跟媽媽的交流、她怎樣養育我，甚至小學時期曾經出現的想法都被寫出來，覺得筆跡研究好厲害，同時回想我讀的文憑相對弱很多。」

成功拜師學藝後，Maria需要經過三年的考試過程，每年考兩份卷另外還要上繳報告：「第1年考技巧，第二年考心理狀態，第三年考與客人的應對，所以最快3年的時間，經歷這個公開試後就進入英國筆跡專家公會，2017年起我已擁有專業資格能夠收徒弟。」

▲ 花了三年多的時間，Maria考獲筆跡專家的資格。（黃建輝攝）

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講到整個專業資格的花費，Maria透露：「公開試每年約3000多港幣，可以在香港英國文化協會考試，加上手續費每年約5000元。」

至於拜師學藝方面：「由師父自由收費，他們希望有人傳承，很願意教之餘收費亦相宜，其實最高的成本是當時我要請假親身飛到英國上課，雖然有些東西可以遙距學習，但有些講求力度的課程，還是需要親身去學。」

貴為英國筆跡專家公會首位的華裔筆跡專家，Maria直言：「在我之前應該沒有中文筆跡專家，外國有很多研究、專業學會，荷蘭更有皇家認證，中國的古書早有『見字如人』的概念，只是並沒有很正式的文獻去記載。」

▲ 雖然過程漫長，但Maria覺得很好玩。（受訪者提供）

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得到專業資格後，Maria還需要就著中文字作多方面的研究，其中曾經跟北京的武警大學作交流：「他們會研究不同的字形、寫字時的心理狀態，目的是幫助捉犯。在香港方面筆跡分析大多出現於法庭，多為看對象的寫字習慣，或者通過我們去推敲這堆字是否屬於同一個人。」

筆跡可以分析亦可治療

Maria主力發展的，是心理上的分析：「其實字跡分析是屬於催眠治療的一種，因為寫字是用腦而非用手。當你專心寫字，腦袋會很忙碌，安排呼吸要平穩，喚回字型記憶和內容，在腦袋忙碌的期間其實不自覺地進入了催眠狀態，你寫出的各種字型正正反映出你的狀況。」

她進一步解釋：「生理上的狀態其實亦可從字跡上反映，例如腦退化等的身體毛病，因為呼吸、心跳全都影響手寫的效果，不過這不能隨便『斷症』，要交由專業醫生去分析。」

▲ 開拍首日Maria親自到場在演員背部寫字。（受訪者提供）

字跡分析能夠幫助你了解自己，反過來亦可以靠「書寫治療」來改善缺陷，Maria表示：「字跡會反映人格，我們會著對方手寫文字，再逐一解說，看對方想要改善的問題，再告訴他如何改寫字型，通過長時間練習、自我催眠是有機會做到的。可能每次改一、兩項重點，花費兩、三個月就見到改善。」

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雖然做法庭案件收入可觀：「陳振聰案件的字跡專家做完就收山，盛傳他是賺夠了。」

Maria則傾向喜歡做性格分析，最直接和最能夠幫到客人：「有家長會著我幫忙分析小朋友擅長的地方，就可重點培訓、減少興趣班的種類；有父母帶子女來分析，大學應該選入哪一科；結婚多年感情轉淡，想找方法重燃火花；投身社會一段時間，想要找尋新的工作環境；化解跟上司、同事之間的溝通問題等，亦有人會想靠字跡來追求女生。

但她表示對第三者的字跡不能盡說：「那涉及私穩問題，我只能告訴他如何跟對方溝通。」

▲ Maria非常鼓勵大家入行。（黃建輝攝）

講到入行，Maria直言：「不是行頭細，而是完全沒有。」

但以她的工作量，足證香港是有筆跡專家的市場：「收入方面要看你是否勤力，是做性格分析、法庭、顧問、治療、教學等，各有各的出路。」本來擔任公司CFO的她，雖然還有任職上市公司顧問，但工作重心已轉移到筆跡方面，足證筆跡專家的市場極具開發潛質。

記者：陳心怡

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