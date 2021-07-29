【狠心丈夫】剖腹生仔撞正丈夫出差 　準爸爸不陪產反指責：生仔又唔會死

▲ 美國一名準媽媽在剖腹產當日撞正丈夫出差，惟準爸爸企硬返工不陪產。

BB是父母的愛情結晶品，孩子來臨的一刻，媽媽都想爸爸一同陪伴，親眼見證孩子出生，真實地感受迎接新生命的感覺。不過，美國一名準媽媽在社交論壇發帖，控訴丈夫在自己剖腹產當日出差，她希望丈夫能推掉工作陪產。然而，準爸爸竟然以工作能賺錢為理由企硬不陪產，更指責人妻，「生仔又唔會死！」

美國一名準媽媽在討論區Reddit以「我是那個混蛋嗎？」為題，她透露剖腹產將會在星期日，丈夫在一個星期前才突然說星期六將會出差不能陪產，曾嘗試推掉工作，惟不成功。丈夫更強調，在過去6個月曾多次推掉出差工作，他害怕再請假會導致他失去工作。

準爸爸企硬返工不陪產

準媽媽建議他先想公司解釋，望上司通融。她又解釋，由於是她人生第一次生產，她希望丈夫能夠在身旁陪伴，也想他是第一位迎接孩子的人。惟丈夫卻表示，

醫院有專業的醫療團隊，又可以帶雙方的媽媽陪產，我陪在身邊根本沒有意義，出差反而更能賺錢，支付家庭開支。

準爸爸：生仔不會死

夫婦二人因此產生分歧，劇烈爭吵，丈夫更指責她：

你令我看起來像一個自私又差勁的丈夫和爸爸。不用那麼擔心，你生仔不會死的。

說話刺中準媽媽的弱點，雖然事後丈夫曾向她道歉，但準媽媽表示，「他仍怪責我不理解他的難處。」

最後，準媽媽還補充，丈夫所指推掉出差的原因分別是，出席朋友婚禮、參加派對、跟家人去旅行。她不明白為何丈夫為上述事件推掉出差，但卻不能為她與兒子推掉出差。

網民：好自私！

帖文一出引來大批網民熱議，不少人一面倒批評丈夫自私，更認為他才是混蛋。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映：妻癌逝父兼母職日做10多小時養家 林子博仔女勸父釋懷︰你做得好好

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳