【唱情歌的人】首個網上騷勾集體回憶　林峯望挑戰更多曲風

▲ 林峯舉行首次網上騷。

林峯加盟華納唱片後，推出全新單曲《唱情歌的人》後，昨晚在忙碌的拍攝檔期下抽空，舉行入行以來首個線上音樂會。唱片公司聯合多個音樂平台包括TOPick新聞等娛樂、音樂、時尚媒體，及在時代廣場戶外大電視進行全港同步直播。

知道唱片公司會安排這次音樂會時，林峯表示相當興奮，因為是入行以來的第一次線上音樂會，而自己一直很想做和觀眾近距離，氣氛舒服的演出。

今次音樂會的場地佈置感受到像家裡Jam歌，林峯找來演唱會經常合作的band leader Terry及結他手梁弋文伴奏，沒有平日大陣容的全隊樂隊，更呈現到一班音樂伙伴玩音樂的輕鬆感覺。

▲ 演唱經典歌。

林峯演唱會除了首次演唱新作《唱情歌的人》，也特別挑選了點唱率高的作品如《愛在記憶中找你》、《愛不疚》和《幼稚完》。

直播期間，樂迷反應相當興奮留言表示感動，因為已經一段時間沒有聽林峯唱Live，再次聽到他的歌聲均感到特別溫暖，也勾起很多回憶，不斷詢問何時會舉辦大型演唱會。

一直希望能嘗試線上音樂會的林峯表示願望成真：「這是加入華納後一個好開始，多謝團隊幫我完成了這個心願。這只是一個開始，將會陸續有來！感謝所有樂迷支持。」他透露已和唱片公司準備錄製一系列不同曲風的歌曲，會讓大家聽到沒聽過的林峯。