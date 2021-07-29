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【2021港姐競選】候選佳麗入營開睡衣派對　張秀文讚宋宛穎有風範

娛樂 13:13 2021/07/29

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28位佳麗拍攝真人騷節目。

《2021香港小姐競選》準決賽及決賽將於8月22日（星期日）及9月12日（星期日）舉行，而TVB製作了一連8集的真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》，節目將於比賽前夕播映。

今屆港姐以真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》進行，28位入圍佳麗日前獲安排入住西貢某 Hotel，在8位師姐領隊帶領下分成紅、綠、橙及粉紅色4組，參與為期10天的「Stay Battle」，決定哪位佳麗可Stay至最後。

劉倩婷跟張秀文為組員準備咗好窩心嘅「迎新小禮物」。

經過一輪激烈的組員爭奪戰後，張秀文及劉倩婷的粉紅色組別佳麗成員有戴佳敏、宋宛穎、王嫿嫿、劉珍寶、朱綽盈、張嘉倩及余曉蕙，兩位師姐更炮製了少女味十足的粉紅睡衣派對，兼送上窩心禮物為一眾師妹兼組員打氣，當中劉倩婷送上催旺桃花的擺設。

一眾港姐入營受訓。（圖片來源：無綫娛樂新聞台）

張秀文事後接受訪問時坦言在STAY-cation晉級賽進行期間，由於緊張組員表現，經常「虎爸」上身，更曾因價值觀與劉倩婷鬧意見：「她可能想鼓勵佳麗多一點，我就想提出她們要注意的地方，她擔心這樣會打擊到她們。其實大家都是為佳麗好，好似爸爸媽媽，都是想小朋友好。我是殘酷那仄位，所以是虎爸。」

秀文讚宋宛穎有大姐姐風範。

她透露組員因是次體驗對選美活動有了新體會：「她們個個都說原來不只賣靚，對個人成長都有好大推動和幫助。」

談到與組員相處了足足10天，秀文笑指宋宛穎（Sabina）最令她改觀：「她並非我們首輪心水，但相處過後我們好鍾意她。她很懂事、好有大姐姐風範，她會好留意現場發生甚麼事，再提點其他組員。她自己又好有預備，兼不會爭鬥，我會揀她做班長。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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