【恐怖虐兒】狠心父母關浴室矇眼毒打迫食辣油　3歲兒全身骨折頭部受創不治

▲ 3歲男童遭父母虐打全身骨折不治。

恐怖父母把親生骨肉當狗養！台灣南投一對夫婦，3年前誕下雙胞胎兒子，他們對哥哥疼愛有加，由嫲嫲湊大的弟弟因為自理能力欠佳，竟遭夫婦虐待，把孩子關在浴室睡覺吃飯、以棍棒毆打、綑綁或蒙眼，甚至以「狗」、「小強」辱罵兒子。南投檢方昨日（28日）將2人依殺人罪起訴。

事發於今年3月底，南投縣一名3歲林姓男童，因全身多處骨折送院，搶救11日後宣告不治。檢察官驗屍發現，男童傷痕累累，頭部硬腦膜下出血、嚴重腦水腫、視網膜出血。男童的父母涉嫌虐待親生兒子被捕。

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南投檢方目前已將兩夫婦收押，今日依殺人罪將2人提起公訴，並請求法官從重量刑。而檢方已啟動婦幼保護機制，由社工協助評估安置及保護哥哥。

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責任編輯：王明芳