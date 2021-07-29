【幼兒發燒】梁靖琪1歲半兒高燒41℃住院　新手媽Toby心痛︰寧願代你病　

▲ 藝人梁靖琪（Toby）的1歲半兒子因高燒41度住院。

新手父母面對孩子出現異狀，難免措手不及。38歲的藝人梁靖琪（Toby）兩年前與圈外人結婚後誕下一子，自此專心相夫教子，親力親為照顧兒子。新手媽媽Toby近日分享1歲半兒子因高燒41度入住醫院，她心痛指寧願代兒子生病。

梁靖琪（Toby）於2019年6月與施雋賢（Jonathan）結婚，同年12月27日誕下兒子施睿文（Roman），這對新手爸媽不時在社交媒體曬B，Toby亦曾分享餵哺母乳的感受與心得。可愛的Roman轉眼1歲半，Toby昨日（28日）在IG以英文發文，表示最近幾天很累，因為Roman斷斷續續地發燒，前天更高燒至41度，她大呼「嚇死我了」。

▲ 兒子Roman發高燒，Toby與丈夫Jonathan只能在病房開餐。（Jonathan IG圖片）

寧願代兒子生病

Toby指自己努力保持冷靜，避免太驚慌，也不想嚇到兒子。看到兒子受高燒折磨，她坦言不知道該怎麼辦，最終與丈夫帶兒子去醫院求診，幸好所有檢查及測試結果都是陰性。她上載兒子一臉病容、累極而睡的照片，而Jonathan亦在IG發布了在病房開餐的照片，素顏的Toby看來很疲倦。

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雖然夫妻仍不知道Roman發燒的原因，但他的燒總算退了。Toby表示「我們今晚都能睡個好覺」，又透露媽媽心聲︰

我寧願代替我的寶貝（病），見到你接受不同的測試，我們都心碎了！

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幼兒發燒處理方法

根據衞生署的資料，發燒只是身體免疫系統抵抗疾病的一種自然保護功能，故此對身體是無害的。家庭醫生歐陽英傑曾指出，發燒的正確處理方法如下：

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若已進行上述所有事項，發燒情況還未有改善，應找醫生處理。歐陽醫生強調，如小朋友發燒時，未經醫生的診斷，家長便自行購買退燒藥給子女服食，雖能把高燒降低，但並不太恰當。

萬一身體因其他毛病而引發高燒，服退燒藥只會減輕徵狀，令家長以為子女發燒並不嚴重，有機會漠視本身疾病的嚴重性。因此最安全的做法是求醫，並依從醫生的指示服藥。

兒童發燒可能會抽筋

歐陽醫生指出，大概有5%的兒童，在發高燒時會出現抽筋現象，原因是發高燒令腦部產生不尋常的腦電波，引發短暫的抽筋。期間患者的手腳僵硬兼神志不清，一般持續數分鐘，往往10至15分鐘後才會醒過來。發燒抽筋多發生在半歲至5歲的小童身上，隨日漸長大，情況會慢慢消失。

如小朋友發燒時出現抽筋，歐陽醫生表示家長應保持冷靜，先將患者的衣物解鬆，並協助他側臥，同時把身旁的雜物移走，可防止抽筋期間撞到雜物而受傷。如抽筋持續，應立即送他往急症室。

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責任編輯：王明芳