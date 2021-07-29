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【殺出個黃昏】林雪激罕演愛情戲　大叔的浪漫分享愛情觀：唔好臨老先後悔

娛樂 12:58 2021/07/29

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《殺出個黃昏》

林家棟監製兼聯合編劇的港產片《殺出個黃昏》衝破300萬票房成績，入座率持續攀升。故事講述田立秋（謝賢飾）、蔡鳳（馮寶寶飾）、葉一叢（林雪飾）於60年代曾是叱吒一時的殺手，無奈時光流逝，三人已歸平凡生活。

主角之一林雪於片場到宣傳一直表現輕鬆，激罕上演愛情戲碼的他亦沾沾自喜：「我都係嚟跟四哥同Bobo姐學嘢，不過今次好難得我有條感情線，希望俾觀眾睇吓咩叫大叔的浪漫。」

雪哥今次演出帶來一致好評，與顏子菲的一條感情線更令觀眾笑聲四起，印象深刻，而今日電影公司發佈的製作特輯中，雪哥更大歎遇上人生中最大敵人：「人生最大嘅敵人，就係孤獨。一孤獨就會做錯好多嘢！」

一向搞鬼的雪哥更大爆今次於《殺》片中角色仿如度身訂造：「我平時生活嘅角色同戲中嘅角色一樣，但係仲慘過佢，個角色至少有架車揸下。現實生活我連車牌都冇。」

他更首度分享愛情觀，原來他仍有一夥求愛的心：「我覺得呢個世界上，愛係最偉大嘅，無論係咩愛，只要你愛，就會令你得到心靈上嘅滿足。我因為愛，唔見過好多野。你得到心靈上嘅安慰嘅話，物質上就由佢啦，好多野都買唔返，唔好臨老先後悔，做人一定要殺出個黃昏！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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