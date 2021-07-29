【冤枉新秀】關心妍折骨Ben落場指導學員　容祖兒任評審軒仔暖場

▲ 容祖兒首任歌唱比賽評審。

音樂選秀節目《冤枉新秀訓練營》stage 2跳唱對決日前正式展開，為了提升各學員的唱歌跳舞水平，歌唱訓練方面，大會請來以唱功見稱的關心妍（Jade）任嘉賓導師；而跳舞部份則找來《全民造星III》冠軍「折骨舞王」Ben作指導。

首先，Jade任務需要指導四位橙組隊員的唱歌技巧，逐一聽完橙組隊員唱出比賽歌曲《Sweet Escape》後，Jade便指出唱歌如釣魚，「make sure對方俾你攝住，不要瞓着，不要讓人個mind走了。」

▲ 關心妍分享心得。

她又大晒唱功，示範歌詞中「oh」的唱法，又分享以往的參賽經歷，「那時參加歌唱比賽，我理得你死！個台係我，今日你就來睇我表演！」接着輪到「折骨Ben」教授舞蹈，除了舞步形態，Ben更指出「眼神好緊要！」

此外，軒仔自從stage 1擔任評判後，一直都很關心比賽情況，stage 2更借出場地讓學員對賽。比賽前夕化身舞台指導，十分有心走訪學員練習情況兼探班，更跟他們分享甚麼是「舞台精神」。

▲ 折骨Ben授舞技。

stage 2擔任嘉賓評審的容祖兒亦於對決當日特別要求提早到達現場，除了看學員的準備情況，乘機傾偈互動，當祖兒見到學員們為其中一首比賽歌曲《越唱越強》練習時，祖兒邊看邊帶着滿意的微笑，狀甚安慰；當她看着學員簡介後，再抬頭望學員真人時，笑說：「點解我覺得好似有啲人啲樣……唔係嗰啲樣嘅？」十分搞笑。

大會亦找來擁有爆肌body的關智斌（Kenny）帶領其中兩位學員Andy（花名：大家好）及Adam（花名：教練）做街頭健身，包括：L Sit、Pull Up、人旗及Superman四項挑戰，當中除了Pull Up二人同時成功挑戰、人旗只得「大家好」成功，其餘項目均告失敗收場，認真失威。

最後，Kenny寄語二人需要某程度上節食，笑説：「因為做某些動作時見到你們鬼鼠肉，唔好以為我見唔到。」



