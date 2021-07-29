【港區國安法】首違國安法案被告完成求情　高院明午3時判刑

▲ 首違國安法案被告唐英傑完成求情，高院明午3時判刑。（資料圖片）

首宗《港區國安法》案件早前審結，3名主審的國安法指定法官前日（27日）裁定24歲被告唐英傑煽動他人分裂國定罪及恐怖活動罪名兩項罪名成立，案件押後至今（29日）作求情。法官聽罷辯方求情後，將判刑押後至明（30日）午3時。

代表被告的資深大律師郭兆銘今求情時指，本案是首宗《港區國安法》案件，包括被告在內的所有人均是於本案後，才理解到違反《港區國安法》的後果，本案亦予以社會大眾一個警告。

郭兆銘續指，被告被控違反《港區國安法》21及24條，根據第21條，干犯煽動罪行的被告可按情節嚴重程度，被判以5年以下，或5至10年的刑期。郭兆銘指出，所謂嚴重，應該是犯案者要有確實的煽動行為，但被告只是透過展示旗幟作出煽動，行為性質輕微，亦沒有證據指有任何人確實受到影響，因此法庭判刑時應視被告的罪行屬輕微性質。

至於24條所指的恐怖活動罪，據《港區國安法》條文，判刑應為3至10年，郭兆銘指被告只是魯莽地駕駛涉案電單車，而非刻意，辯方並非要輕視涉案警員的傷勢，但事實上警員的傷勢確實不嚴重，反而被告於事件中受傷更重。

辯方續指，本案涉及兩項控罪，都是源於同一事件，因此希望法庭判刑時會考慮將刑期同期執行。辯方又呈上多封求情信，指被告的祖母患上癌症，不知道在被告服刑完畢後是否仍能見對方一面。

辯方又指被告在案發後已有真誠悔意，並希望向受傷的警員致歉。辯方坦言被告的人生已被摧毀，加上還押1年被告已得到教訓，希望法庭盡量輕判。

法官彭寶琴其後質疑，辯方聲稱被告的罪行屬魯莽性質，但根據法庭的裁決，被告在每一道警方防線前都有能力而且應該剎停電單車，但他仍選擇衝破所有警方防線，觀乎其駕駛態度，似乎魯莽的說法與法庭裁決並不相符。辯方回應指，被告當日的確有刻意避開警員，避免撞倒對方。

法官彭寶琴又質疑辯方指兩項控罪源於同一事件的說法，辯方解釋指兩項控罪涉及同樣的案情，亦於短短半小時內接連發生，法官彭寶琴則指出，但兩項控罪所涉的控罪元素並不相同。

控方其後陳詞指，已向法庭呈上有關中華人民共和國的刑法實施上的資料，以供法庭參考，並指希望法庭判刑時會考慮中國法律的情況，即在演繹「有期徒刑」時，應按中國法律而理解為不得少於最低刑期。法官經商議後，表示會按一般做法處理「有期徒刑」的詮釋。

另外，辯方又表示反對控方的多項證物處理申請，當中包括被告駕駛的電單車、頭盔之類的保護裝置等，因為被告有機會提出上訴，本案亦有機會需重審。控方則表示一旦收到辯方的上訴申請，將會按一般既定程序處理證物。

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記者：楊詠渝