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【睇奧運出軌】男友傳照片稱陪兄弟睇奧運　女生揭2大出軌破綻︰當我蠢材？

親子 13:54 2021/07/29

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美國一位男友向女友報到時發送相片，藉詞與兄弟睇奧運，但女友一看之下發現出軌證據。

睇奧運，睇到出軌？東京奧運正進行得如火如荼，全世界人民都捕實電視支持運動員，點知都可以成為偷食藉口。美國一名女網民傳短訊給男友詢問行蹤時，男友回覆正與「好兄弟」一齊睇奧運，還傳來照片做證，誰不知眼利的女友看出兩大破綻，揭開男友藉詞出軌。

據英國《鏡報》報道，TikTok女網民Megan Marie分享了男友傳來的照片，逐點拆解相中的線索。她日前在奧運播映期間，傳短訊給男友聊天，並詢問行蹤，男友回覆︰「正與好兄弟（with the boys）一起睇奧運。」更傳來一張照片證明自己睇緊電視。

然而，眼利的Megan馬上發現，相中的電視櫃鏡面反射了可疑的畫面，桌上放有一杯紅酒、一個運動水壺，男友身穿牛仔褲坐在椅子，身旁卻有一名女子盤腿坐在床邊。說好的「兄弟」呢？相中完全不見蹤影。

該名女子露出了白皙的美腿，而且電視櫃上還有一本關於名牌CHANEL的歷史書籍，主要是女性才會看，令Megan感到相當氣憤表示，相信男友藉詞睇奧運去偷食，

我額頭寫著『蠢材』嗎？

    點擊圖片放大
    +5
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網民嘲笑︰出軌者總是提供證據

片段在TikTok已有超過300萬觀看人次，不少網民大讚Megan的觀察力強，並笑出軌者總是發出證明自己偷食的證據，「我已經知道（男友）的藉口了」、「他真的以為這樣就能過關？誰給他那麼大的自信，竟然如此不小心」。

不過，有人卻質疑相中女子會否是朋友的另一半，不應只單憑一張照片就斷定男友出軌。其後Megan聽取網民意見後決定攤牌，並數出網民的疑點，最終男友從實招來，Megan決定分手，「這張照片已告訴我需要知道的一切」。

同場加映︰劍擊世界一姐江旻憓是史丹福學霸　開明媽媽作最強後盾

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責任編輯︰王明芳

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