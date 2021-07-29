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【東京奧運】遭教練扯衫狠摑震驚國際　德國柔道女選手事後出面解畫

健康 14:41 2021/07/29

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德國柔道選手Martyna Trajdos上場比賽前，被教練用力拉扯柔道服兼狠摑，引發網上議論。

東京奧運柔道賽上日前出現驚人一幕，德國柔道選手Martyna Trajdos上場比賽前，被鏡頭拍到遭教練用力拉扯她的柔道服，再狠摑她兩巴，令不少觀眾匪夷所思，懷疑當中是否牽涉施暴。而Trajdos事後回應，就指「事情跟大家想的不一樣」，並解釋教練行為背後原因。

德國柔道選手Martyna Trajdos。（圖片來源：Martyna Trajdos IG）

32歲的德國柔道選手Martyna Trajdos，在7月27日出戰柔道63公斤級32強賽事，對手是19歲匈牙利選手、2019年青年世界冠軍Szofi Ozbas。

賽事開始前，Trajdos與身後教練Claudiu Pusa朝同一個方向前行，二人停在台下之際，教練突然就拉扯她的衫領猛搖，再摑向她兩邊臉頰。Trajdos定一定神後，再深呼一口氣上台，整段影片為時約廿多秒。

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事件引來網上一輪譴責聲浪，不少網民懷疑教練舉動是否牽涉施暴，有人甚至更提出是否可以解僱教練。

至於事主Trajdos事後在IG解釋，是她主動要求教練這樣做，原因是她需要在比賽前保持精神，請眾人不要責怪教練。她甚至幽默表示，希望能以第二個標題上新聞，同時自嘲，「看來教練打得還不夠用力」，並再度提醒外界不要過度解讀事件，毋須擔心她。

更多Martyna Trajdos的照片：

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責任編輯：羅嘉欣

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