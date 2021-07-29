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【2021旅遊展】第35屆香港國際旅遊展明天開鑼　必遊台灣館贏取$8,000單車禮券

休閒消費 14:08 2021/07/29

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香港國際旅遊展台灣館有5大打卡位，兼可贏取機票及單車禮券大獎。

疫情下，第35屆香港國際旅遊展將於7月30日至8月1日對外開放，一連3日在香港會議展覽中心舉行，亞洲內的台灣館正強勢回歸！

近期騎乘單車旅遊大熱，今屆台灣館主題正是「自行車遊台灣」，打造成一個個獨一無二的旅遊打卡位，齊齊回味去台灣旅行的快樂時光。

鳴日號是台鐵最新的鐵道觀光專列，教港人期待。(攝影︰馮柏偉)

台灣館面積約200平方米，注入了台灣最熱門好玩的景點與旅行元素，為場館內設計最矚目和熱鬧的一個。今年攤位以「自行車遊台灣」為主軸，由6大元素構築設計情景，帶出「騎旅台灣，用自行車認識台灣之美」，每個展區設計皆具巧思，體驗「偽出遊」的樂趣。

旅遊展台灣館這個會噴煙的溫泉區，幾何亂真。(攝影︰馮柏偉)

台灣騎單車之美，結合自然美景，吸引眾多遊客邊騎邊玩，包括港人旅遊熱門景點「台東池上伯朗大道」，以及台灣人氣的「溫泉」泡湯勝地等，都成為這次的展位情景重點。展位亦首次以 3D 藝術打造台灣著名平溪天燈節慶，亦是一大打卡位。

鐵道迷懷舊之旅

台灣鐵道風情萬種，沿線的海景山色、田園鄉鎮都值得用心玩賞。今次攤位亦特別設計鐵道情景，呈現火車頭及車身造型，除了可以在火車頭拍照外，也能走進火車內體驗台灣鐵道風情。

    點擊圖片放大
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攤位最後一個景點是港人最熱愛的夜市。台灣館夜市上方設有一串串小燈泡，帶出夜市氣氛。進入夜市時，可以感受夜市小店風情，還有一眾美食照讓大家盡情拍照及打卡。

送機票及8,000元單車禮券

來到台灣館，除必去打卡位外，凡上傳台東伯朗大道、平溪3D祈福天燈、鐵路火車等打卡照並留言，可換領精心設計台灣自行車限量「快乾毛巾」、伴手禮、福袋等，更有機會獲得香港至台灣來回機票、最高面額港幣8,000元捷安特單車禮券等大獎，詳情可瀏覽Facebook粉絲專頁「itstimefortaiwanhk 」。

在會場打卡照並留言，可換領精心設計台灣自行車限量「快乾毛巾」。(攝影︰馮柏偉)

作為台灣館，自然不能沒有伴手禮的推介！(攝影︰馮柏偉)

第35屆香港國際旅遊展

地點︰香港會議展覽中心 （展館1）
台灣館︰H101展位 
日期/開放時間︰ 
7月30日 （五） 2pm至6pm       
7月31日 （六） 10am至7pm       
8月1日 （日）  10am至5pm    

記者︰馮柏偉

 

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