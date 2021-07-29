【港隊奧運】兒時教練讚何詩蓓一個特質優於他人　透露其父母教育女兒「不刻意栽培」

▲ 港隊泳手何詩蓓昨獲得奧運女子200米自由泳銀牌。（馮漢柱攝）

港隊泳手何詩蓓昨獲得奧運女子200米自由泳銀牌，曾在她10至13歲出任游泳教練的前南華會教練黃文凱指，曾在她10歲時問及其夢想，何詩蓓指希望參加奧運並游入決賽，現時她終於完成小時候的夢想，而且取得銀牌，覺得很感動。

黃文凱今（29日）在港台節目表示，何詩蓓有游泳天份，但非特別「標青」，相信最大成功主因是她情緒智商高，游出的成績平均，不會大起大跌，形容是天賜予她的特殊技能，又指何詩蓓起初不太喜歡游自由式，較喜歡蛙式。

黃文凱提到，何詩蓓小時候在香港的比賽經常贏出，約在12歲時帶她首次到海外，參加澳洲全國分齡賽，當時雖然未能贏出，但心態正面，知道別人比自己好，自己要加倍努力，期望日後能取得更好成績。他又認為何詩蓓的成功也要歸功於其父母，因為他們從不會給予女兒壓力，非常支持女兒，亦無刻意栽培。

黃文凱憶述當時望著年紀小小的何詩蓓說，路很長，慢慢來。他教導何詩蓓至對方13歲，便到澳洲發展教練事業，何詩蓓的父母在每年暑假都會帶她到悉尼練水；黃文凱也有帶何詩蓓參加澳洲當地的比賽。

黃文凱寄語何詩蓓，享受參與奧運的每一秒，因為永遠不會知道發生甚麼事，像跨欄般，昨日跳過一個欄，逐步來，希望她有更好成績，但指盡力已足夠。

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記者：陳麗娜