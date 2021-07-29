【腸胃問題】調查指約2成半學生及1成家長患中等至嚴重腸易激　增患抑鬱和焦慮症機會

▲ 中大一項調查發現，受訪兩成半學生及一成家長有中等至嚴重腸易激。（陳靜儀攝）

經常出現肚瀉及肚痛等徵狀，有可能是患上腸易激綜合症。中大醫學院聯同香港輔導教師協會一項調查發現，受訪的約24%學生及10%家長患有中等至嚴重程度的腸易激綜合症，嚴重影響日常生活；另有逾4成學生及逾2成家長有輕微至嚴重程度的抑鬱及焦慮症狀。

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有關調查於今年4月進行，受訪者包括全港7間中學的232名家長及324名中三至中六的學生，調查發現24.1%學生及10.2%家長有中等至嚴重程度的腸易激症狀，他們在一周內因腹痛、腹脹、腹瀉等腸胃問題而導致部分日常活動受影響。

此外，調查亦發現腸胃問題與情緒問題息息相關，有近5成學生及逾2成家長有輕微至嚴重程度抑鬱症狀；另有4成學生和超過2成家長出現輕微至嚴重程度焦慮症狀。

中大醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科教授胡志遠解釋，指腦部分泌的血清素會影響情緒和腸胃，若出現胃功能失調、腸易激或大腸問題等症狀，出現抑鬱和焦慮的機會也會相對上升；同樣抑鬱及焦慮亦可導致腸胃不適的症狀出現。

他認為今次的結果情況令人關注，相信與過去的社會運動、疫情、經濟環境影響有關；又指自己在過去一年接觸的腸易激患者有增加，涉及不同年齡層，曾有留學生在返港後出現肚瀉嘔吐情況，後來發現是因為擔心感染新冠肺炎而致。

胡志遠指出，腸易激的成因包括情緒影響、壓力、睡眠失調、腸道菌群失調、大腦處理腸臟訊息的紊亂等，可分為「肚瀉型」、「便秘型」、「混合型」和「無法分類」四種類型，其症狀包括腹部疼痛、便秘或腹瀉、脹氣和腹脹等症狀頻繁，不過由於症狀與普通腸胃病相似，容易令人忽略病情而延誤就醫。

他表示，腸易激可分為不同程度，如每月有一至兩次出現以上症狀，屬輕微病情；如次數達至三至四次為中等程度；如每隔一兩日就出現相關症狀，已是嚴重程度，病情或會影響日常活動，導致難以外出等。他建議患者及早求醫，避免病情惡化，又指腸易激非不治之症，醫生可以透過藥物治療及調整飲食而治療。

研究又發現，家長與子女無論在腸易激症狀、焦慮及抑鬱症狀的患病率和嚴重程度均有明顯的關聯性，在受訪的215對親子中，如子女有腸易激，家長亦會有，在焦慮和抑鬱症狀方面亦有同樣結果。

中大醫學院香港中西醫結合醫學研究所臨床心理學家陳雅文表示，家庭成員之間出現互相影響的情況，相信是涉及先天和後天因素，例如遺傳、 子女仿傚父母應付壓力的方法，以及家庭成員需共同面對社會環境帶來的問題等。她建議患者要學習如何處理情緒，多與家人及朋輩傾訴，多參興社區活動、與朋友聚會等放鬆心情。

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記者：郭詩詩