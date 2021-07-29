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【父斬傷子】疑因爭用洗手間以菜刀斬子頭頸　79歲父稱因「激氣」犯案還押候判

社會 13:24 2021/07/29

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79歲老翁與31歲兒子爭用洗手間，期間以菜刀斬傷兒子，今於區域法院承認1項有意圖而傷人罪。（資料圖片）

79歲老翁與31歲兒子爭用洗手間，期間老翁以菜刀斬傷兒子，令他雙臂、頸及頭部多處裂傷，留醫27天，老翁被捕後承認因「激氣」而犯案，今（29日）於區域法院承認1項有意圖而傷人罪。法官先為被告索取醫療及背景報告，押後至8月16日判刑，被告期間繼續還押。

案情指，被告王伯松（79歲）與事主王華利（31歲）為父子關係，與被告的妻子同住於觀塘鯉魚門邨。2020年10月2日，被告於早上9時半回家時，事主正在洗手間吸煙，被告表示要使用洗手間但不獲理會。

被告遂到廚房取出菜刀斬向事主，事主立即推開被告叫他冷靜，但被告再斬向事主數次，事主回到自己的房間並報警。約10時45分警方到場，單位內有大量血積。

事主送院後被診斷頭頂有8厘米傷口、右頸裂傷肌肉外露、左右肩裂傷、頭髗骨折等，他接受了緊急手術，留院27天，及須做物理治療和職業治療。被告被捕後，警誡下承認因「激氣」而犯案。

被告王伯松報稱為退休人士，他承認的有意圖而傷人罪，指他於2020年10月2日，在鯉魚門邨住所內，惡意傷害男子王華利。

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記者：陳卓欣

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