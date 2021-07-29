【全民造星】ANSONBEAN獲公司重本宣傳　跟MV女主角拖手感怕醜

▲ ANSONBEAN跟女主角有親密互動。

今年成為寰亞傳媒集團及天下一集團合組的「Cool Style」首位藝人的 ANSONBEAN（陳毅燊），首支派台作《CRUSH（oh no!）》獲公司落重本拍攝MV，加入大量CG特效，日前更舉行大型MV首播會，場面熱鬧。

《CRUSH（oh no!）》雖然是一首party feel的跳舞快歌，但歌詞講述少男少女相遇的甜蜜時刻，MV內的CG特效，更將ANSONBEAN化身成遊戲機內的跳舞少年，帶著混血兒MV女主角四圍去。

二人拍拖的畫面，除了離不開大家熟屬的電子遊戲，導演在拍攝上，也刻意加入一些親密互動，例如要ANSONBEAN拖著女主角的手，甚至要兩人面貼面幾乎親嘴的鏡頭。

▲ 兩人有面貼面的鏡頭。

20歲的ANSONBEAN雖練得一身好舞功，但其實相當怕醜，拖著MV女主角的手，ANSONBEAN還能駕馭，但要跟女方面貼面時，怕醜仔嚇到成個人彈開，幕後工作人員看到此情此景也忍俊不禁，但ANSONBEAN堅稱「彈開」只是拍攝效果。

他說：「其實劇情講我在餐廳帶女主角去玩，距離有少少近，別人以為我驚所以跑，其實係劇本，所以不是好驚，只是有少少驚，好似好近，其實ok的！」

對於公司投放大量資源在自己身上，ANSONBEAN正經說：「好感恩，公司對我好好，MV玩好多個場景，又有CG，好多dancers，服裝好特別，我隻眼是藍色㗎（隱形眼鏡），MV更會扮揸車，公司花好多心思製作MV，好感恩！」

自少受媽媽薰陶熱愛跳舞，ANSONBEAN在開拍前用了三天時間排舞，更找來在參選《全民造星3》時已合作無間的排舞老師Geoff，為 《CRUSH（oh no!）》設計型爆舞蹈。

▲ 《CRUSH（oh no!）》是一首party feel的跳舞快歌。

MV導演安排ANSONBEAN與六位舞蹈員，在一個位於大廈天台的有蓋球場拍攝大型跳舞場面，由於天氣比較悶熱，每拍完一個鏡頭，工作人員便要為滿頭大汗的ANSONBEAN抹汗補妝，還要遞上手提風扇給他降溫。

MV拍攝一共轉了四個不同場景，ANSONBEAN由早上八點開始埋位，直踩到凌晨才收工，大部份時間都要同其餘六位dancers一起跳舞，但年輕的ANSONBEAN，卻愈夜愈精神，問他最想公司如何獎勵自己？ANSONBEAN搞笑說：「可以拍完MV已經係獎勵，最緊要有埋盒叉雞飯！好肚餓，哈哈！」



