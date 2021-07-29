【司法覆核】西醫涉錯誤處方藥物醫委會判緩刑　家屬不滿判刑過輕入稟申司法覆核

▲ 西醫涉錯誤處方藥物醫委會判緩刑，死者遺孀盧惠芬（左）質疑判罰過輕，日前入稟高等法院申請司法覆核。（資料圖片）

註冊普通科醫生巫浩源涉因錯誤處方藥物，導致1名末期腎衰竭病人死亡，經醫委會紀律研訊後，判處涉事醫生被判停牌3個月，緩刑18個月。死者遺孀質疑判罰過輕，日前入稟高等法院申請司法覆核，要求發還醫委會重新判刑。

申請人盧惠芬（譯音），為死者應國強（譯音）遺孀，建議答辯人為香港醫務委員會。

入稟狀指，死者向涉事普通科醫生巫浩源求診近10年，巫知悉死者病歷，包括末期腎衰竭、高血壓、糖尿病及痛風等。申請人指死者於2016年10月31日至11月11日期間，因5次急性痛風發作而向巫求診，巫期間處方藥物包括「秋水仙鹼」（Colchicine）及「甲氨蝶呤」（Methotrexate）。

入稟狀指，死者於3天後病情惡化，巫遂發信轉介死者到東區醫院急症室，信中未有提及曾處方以上兩種藥物。死者留院期間發燒，因「秋水仙鹼」誘發血液性中毒。

及至11月16日，東區醫院藥劑師致電巫才得知曾處方有關藥物，根據藥劑師的紀錄，腹膜透析病人前不適宜使用包括「秋水仙鹼」及「甲氨蝶呤」。院方遂處方「甲氨蝶呤」的解藥劑，死者同日被送往深切治療部。惟死者於晚上心臟病發，並被診斷因使用「秋水仙鹼」及「甲氨蝶呤」而嚴重中毒，並導致多項器官衰竭，最終於翌日晚上不治。

入稟狀指，申請人於2017年5月向醫委會投訴涉事醫生巫浩源，巫承認指控，醫委會於今年4月21日判處停牌3個月，緩刑18個月。申請人認為判刑無理及不合比利例，質疑研訊小組未有就巫為何處方涉事藥物作出調查。

申請人又指，巫診斷死者患乾癬性關節炎，惟小組認為毋須就有關診斷作裁斷，因小組已同意處方「甲氨蝶呤」作治療已不恰當。申請人指巫於轉介信中只提及處方秋水仙鹼，卻沒有提及「甲氨蝶呤」，認為研訊小組未有作出全面調查，考慮判刑時只考慮求情因素，卻未有考慮到加刑因素，包括巫至今仍沒有向死者家屬作出慰問或道歉。申請人認為刑罰過輕，未能反映嚴重性，要求發還重新判刑。

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記者：林育慧