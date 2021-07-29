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【MIRROR】Jeremy終於有首個個人廣告　Jeremy：從頭開始敢試敢型

娛樂 13:36 2021/07/29

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熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

MIRROR成員Jeremy為美髮品牌拍廣告。

MIRROR成員Jeremy（李駿傑）以個人身份為國際專業美髮品牌拍廣告，亦是他首個「單飛」沒有其他隊友的個人一起拍的廣告。Jeremy於廣告中呈現3個量身定做的頭髮造型，突破的wet look髮型突顯其敢於嘗試的個性。

Jeremy更藉此合作分享出道以來的心路歷程，披露內心深處的悲喜與慾求。經過不斷摸索的日子後，今天，他尋回初心，重裝上陣，亦展現今次廣告「從頭開始、敢試敢型」的主題。

撰文 : TOPick柴犬出動

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