【MIRROR】Jeremy終於有首個個人廣告 Jeremy：從頭開始敢試敢型 娛樂 13:36 2021/07/29 分享： 熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ MIRROR成員Jeremy為美髮品牌拍廣告。 MIRROR成員Jeremy（李駿傑）以個人身份為國際專業美髮品牌拍廣告，亦是他首個「單飛」沒有其他隊友的個人一起拍的廣告。Jeremy於廣告中呈現3個量身定做的頭髮造型，突破的wet look髮型突顯其敢於嘗試的個性。 Jeremy更藉此合作分享出道以來的心路歷程，披露內心深處的悲喜與慾求。經過不斷摸索的日子後，今天，他尋回初心，重裝上陣，亦展現今次廣告「從頭開始、敢試敢型」的主題。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【MIRROR成員】粉絲為陳瑞輝生日應援籌備兩個月 皮寶寶：追星花很多時間但開心 13:27 2021/07/26 【MIRROR成員】粉絲為陳瑞輝生日應援籌備兩個月 皮寶寶：追星花很多時間但開心 【MIRROR X ERROR星蹤】為Frankie慶生ERROR鬧市應援 Ian+Tiger跟幸運鏡粉見面 12:27 2021/07/27 【MIRROR X ERROR星蹤】為Frankie慶生ERROR鬧市應援 Ian+Tiger跟幸運鏡粉見面 【MIRROR成員】姜濤首度踏上拉闊舞台 姜B坦言Jer《狂人日記》難度高 11:39 2021/07/28 【MIRROR成員】姜濤首度踏上拉闊舞台 姜B坦言Jer《狂人日記》難度高 你可能感興趣 【MIRROR成員】粉絲為陳瑞輝生日應援籌備兩個月 皮寶寶：追星花很多時間但開心 13:27 2021/07/26 【MIRROR成員】粉絲為陳瑞輝生日應援籌備兩個月 皮寶寶：追星花很多時間但開心 【MIRROR X ERROR星蹤】為Frankie慶生ERROR鬧市應援 Ian+Tiger跟幸運鏡粉見面 12:27 2021/07/27 【MIRROR X ERROR星蹤】為Frankie慶生ERROR鬧市應援 Ian+Tiger跟幸運鏡粉見面 【MIRROR成員】姜濤首度踏上拉闊舞台 姜B坦言Jer《狂人日記》難度高 11:39 2021/07/28 【MIRROR成員】姜濤首度踏上拉闊舞台 姜B坦言Jer《狂人日記》難度高 李駿傑 廣告 時尚 綜藝節目 組合 Mirror