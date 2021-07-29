【跳水王子】英國戴利DIY袋仔珍藏金牌　為丈夫愛兒織溫暖牌展示反差萌

▲ 英國跳水王子戴利DIY袋仔珍藏金牌之外，也為丈夫愛兒織溫暖牌。

今屆東京奧運，英國跳水王子戴利（Tom Daley）和馬提李（Matty Lee）組合勇奪男子雙人10米跳水金牌，戴利第4次出戰奧運終於奪金，非常感動。頒獎禮後，他更在IG分享影片，展示親自鉤織的袋仔珍藏金牌，獲網民大讚。其實早年公開出櫃的戴利一直有為丈夫及兒子織了不少溫暖牌，非常巧手用心。

綜合外媒報道，現年27歲的戴利（Tom Daley）有「英國跳水王子」之稱，他在東奧出戰，搭擋馬提李（Matty Lee）參加男子雙人10米高台跳水，於26日（周一）以471.81分擊敗470.58分的中國隊贏得金牌。

▲ Tom Daley親自鉤織袋仔珍藏金牌。（IG圖片）

愛上編織DIY溫暖牌

Tom Daley擅長跳水外，編織手藝亦很厲害。一身肌肉的體壇明星大男孩有如此反差萌的嗜好，叫人嘖嘖稱奇，此手藝是Tom Daley在抗疫期間發展出來的，據悉當是他接觸編織便愛上，並開設了IG「madewithlovebytomdaley」，在奪金後他亦有拍片分享DIY的金牌袋子，兩面分別印有英國與日本國旗，而且尺寸剛剛好，非常精緻。

編織要很用心，像冥想一樣。學習編織和鉤針在今次奧運會上對我幫助很大，我贏得了金牌，我也做了一個獎牌盒！

▲ 袋仔每面分別有英國及日本國旗。（IG圖片）

Tom Daley跟丈夫不時在IG分享一家三口的幸福照，2位爸爸都很保護兒子，沒有公開兒子的樣貌。在他有關編織的IG內，有不少丈夫及兒子穿上他DIY的溫暖牌，有冷帽、外套等，另有貓梳化、小被子、披肩、毛冷公仔、BB鞋仔，甚至泳褲，當中會義賣作品做善事，愛心爆棚。

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英國跳水王子飽受壓力

同性戀者Tom Daley在體壇上並非一帆風順，年紀輕輕已成跳水新星的他飽受壓力。他於2013年12月在個人的YouTube頻道公開一段名為《Tom Daley: Something I want to say...》影片公開出櫃，引起熱議。

▲ 27歲的Tom Daley與47歲丈夫Dustin Lance Black相差20年。（IG圖片）

他曾受訪表示，在2012年倫敦奧運獲得銅牌後想過退役，當時患上壓力創傷症候群，以為一世都無法再跳水。拉他一把的是現時47歲丈夫Dustin Lance Black，丈夫是電影製作人，在2008年憑談及同志平權的《夏菲米克的時代》奪得奧斯卡金像獎最佳原創劇本。

▲ 2人找代母生仔，組成一家三口。（IG圖片）

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公開出櫃感謝丈夫扶持

Tom Daley表示對Dustin一見鍾情，對方鼓勵了他克服心理障礙，支持他參與2016年的里約奧運，結果那年奪銅牌凱旋而歸。年齡相差廿載的2人非常甜密，於2015年訂婚，並在2017年5月完婚，翌年二人透過《泰晤士報》（The Times）宣布在2018年6月28日迎來了一位兒子，名為Robert Ray Black-Daley（Robbie）。

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2人透過代母生仔，據悉他們都有將自己的精子與捐贈者的卵子結合，最終究竟用何人的精子成孕，他們表示沒所謂，不想知道孩子的「生父」是誰，認為無分彼此。Tom Daley希望自己成為一個像自己父親一樣好的爸爸，有感為人父親改變了人生觀，開始事事為兒子著想，例如赴海外比賽坐飛機時遇到氣流，都會想不要出事，因為自己要照顧家人，果然是位暖男爸爸。

▲ Tom Daley引證同性戀者可以組成幸福一家。（IG圖片）

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責任編輯：王明芳