【跳水王子】英國戴利DIY袋仔珍藏金牌　為丈夫愛兒織溫暖牌展示反差萌

▲ 英國跳水王子戴利DIY袋仔珍藏金牌之外,也為丈夫愛兒織溫暖牌。

今屆東京奧運,英國跳水王子戴利(Tom Daley)和馬提李(Matty Lee)組合勇奪男子雙人10米跳水金牌,戴利第4次出戰奧運終於奪金,非常感動。頒獎禮後,他更在IG分享影片,展示親自鉤織的袋仔珍藏金牌,獲網民大讚。其實早年公開出櫃的戴利一直有為丈夫及兒子織了不少溫暖牌,非常巧手用心。

綜合外媒報道,現年27歲的戴利(Tom Daley)有「英國跳水王子」之稱,他在東奧出戰,搭擋馬提李(Matty Lee)參加男子雙人10米高台跳水,於26日(周一)以471.81分擊敗470.58分的中國隊贏得金牌。

▲ Tom Daley親自鉤織袋仔珍藏金牌。(IG圖片)

愛上編織DIY溫暖牌

Tom Daley擅長跳水外,編織手藝亦很厲害。一身肌肉的體壇明星大男孩有如此反差萌的嗜好,叫人嘖嘖稱奇,此手藝是Tom Daley在抗疫期間發展出來的,據悉當是他接觸編織便愛上,並開設了IG「madewithlovebytomdaley」,在奪金後他亦有拍片分享DIY的金牌袋子,兩面分別印有英國與日本國旗,而且尺寸剛剛好,非常精緻。

編織要很用心,像冥想一樣。學習編織和鉤針在今次奧運會上對我幫助很大,我贏得了金牌,我也做了一個獎牌盒!

▲ 袋仔每面分別有英國及日本國旗。(IG圖片)

Tom Daley跟丈夫不時在IG分享一家三口的幸福照,2位爸爸都很保護兒子,沒有公開兒子的樣貌。在他有關編織的IG內,有不少丈夫及兒子穿上他DIY的溫暖牌,有冷帽、外套等,另有貓梳化、小被子、披肩、毛冷公仔、BB鞋仔,甚至泳褲,當中會義賣作品做善事,愛心爆棚。

英國跳水王子飽受壓力

同性戀者Tom Daley在體壇上並非一帆風順,年紀輕輕已成跳水新星的他飽受壓力。他於2013年12月在個人的YouTube頻道公開一段名為《Tom Daley: Something I want to say...》影片公開出櫃,引起熱議。

▲ 27歲的Tom Daley與47歲丈夫Dustin Lance Black相差20年。(IG圖片)

他曾受訪表示,在2012年倫敦奧運獲得銅牌後想過退役,當時患上壓力創傷症候群,以為一世都無法再跳水。拉他一把的是現時47歲丈夫Dustin Lance Black,丈夫是電影製作人,在2008年憑談及同志平權的《夏菲米克的時代》奪得奧斯卡金像獎最佳原創劇本。

▲ 2人找代母生仔,組成一家三口。(IG圖片)

公開出櫃感謝丈夫扶持

Tom Daley表示對Dustin一見鍾情,對方鼓勵了他克服心理障礙,支持他參與2016年的里約奧運,結果那年奪銅牌凱旋而歸。年齡相差廿載的2人非常甜密,於2015年訂婚,並在2017年5月完婚,翌年二人透過《泰晤士報》(The Times)宣布在2018年6月28日迎來了一位兒子,名為Robert Ray Black-Daley(Robbie)。

2人透過代母生仔,據悉他們都有將自己的精子與捐贈者的卵子結合,最終究竟用何人的精子成孕,他們表示沒所謂,不想知道孩子的「生父」是誰,認為無分彼此。Tom Daley希望自己成為一個像自己父親一樣好的爸爸,有感為人父親改變了人生觀,開始事事為兒子著想,例如赴海外比賽坐飛機時遇到氣流,都會想不要出事,因為自己要照顧家人,果然是位暖男爸爸。

▲ Tom Daley引證同性戀者可以組成幸福一家。(IG圖片)

