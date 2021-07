伍仲衡邀強尼做音樂會嘉賓　《造星》CY有望跟《聲夢》鍾柔美同台

▲ 伍仲衡獲海俊傑及《造星III》Judas Law支持。

著名音樂人伍仲衡(Harry)今年3月在旺角麥花臣場館舉行《伍仲衡搞乜花臣音樂會》,因反應熱烈,將於10月16日至17日再在九展Star Hall舉行兩場音樂會,並邀來多個歌手好友任嘉賓。

伍仲衡今年3月音樂會在24小時內門票全數沽清,被稱為疫市奇葩後,今次音樂會定率先公佈演出嘉賓名單,其中包括泳兒、鄭融、強尼、吳業坤、雷深如J.Arie、阮兆祥、布志綸、JUDAS LAW、鍾柔美Yumi、冼靖峰Archie、黃淑蔓、劉威煌、羅敏莊、石詠莉、林志美、海俊傑、何婉盈、區永權、陳澤言CY、EO2,特別嘉賓就暫時保密。

▲ 舉行part 2演出。

在嘉賓名單上可見,伍仲衡邀請了不同年代的歌手獻唱,最年輕的就是只有《聲夢傳奇》16歲學員鍾柔美Yumi。另有同樣是學員的冼靖峰Archie。又邀請到《全民造星》的Judas Law、CY,集齊了兩個重量級歌唱比賽的學員。另外,還有少不了被稱為「全能強尼」的強尼。

除了個人歌手外,自2013年解散的EO2,四子Otto、Osman、Eric及Eddie更為伍仲衡音樂會再度合體,一定令不少人勾起青春回憶。到東京奧運採訪的藝人吳業坤為了出席演唱會,更專程待奧運結束後,馬上由日本趕回香港出席,認真畀面。

▲ 歌迷租郵輸造勢。

對於邀請到這麼多重量級歌手嘉賓,伍仲衡直言很感謝他們,笑言人情咭有排還!這次為了可以近距離與粉絲們接觸,大會將舞台特意設計成四面台,而伍仲衡的一班忠粉在郵輪船身以LED寫上「FOREVER LOVE AND SUPPORT TO MY SUPER IDOL HARRY NG」打氣,令到伍仲衡十分感動及驚喜。

音樂會於 7月30日通過網上平台「AlipayHK好賞買」優先訂票, 8月18日則於快達票網公開售票,門票分為HK$780 / HK$580 / HK$380。