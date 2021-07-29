【奧運故事】由不諳泳術到苦練9個月出戰奧運　非洲泳手創史上最慢紀錄故事超勵志

▲ 由不諳泳術到苦練9個月出戰奧運，洲泳手創史上最慢紀錄故事超勵志。

參加奧運是不少運動員的夢想，在運動場上往往出現不少感人和勵志故事。在2000年的悉尼奧運，來自赤道幾內亞的游泳選手姆薩巴尼（Eric Moussambani）代表國家出賽，游出奧運史上最慢紀錄，到賽事後段更因體力不繼幾乎遇溺，當時全場觀眾都為他鼓掌打氣。而在這個「最慢紀錄」背後，原來有一段勵志故事。

綜合外媒報道，在2000年前，赤道幾內亞是個只有人口僅有60萬人的小國，更未有人參加過奧運游泳項目。當年奧委會為了讓更多發展中國家參與比賽，發出了「外卡」資格，讓她們得到參與賽事的資格。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

姆薩巴尼本來並非專業的游泳選手，他得知國家隊招募游泳選手後才去報名。在奧運正式舉行前9個月，姆薩巴尼才開始學游泳，但由於國家的資源有限，他只能在每日清晨5時，酒店泳池對住客開放前1小時，借用泳池練習，而教他學游泳的是酒店的員工。

經過9個月的訓練，姆薩巴尼學會游泳，並與另外3名選手一起從赤道幾內亞出發，但在到達塞場後，才發現遠比酒店泳池大，而且當時他才發現自己出賽的項目是100米自由式，並非50米，最後他只能硬著頭皮上場。

比賽當日，他與來自尼日利亞及塔吉克的選手同組，但由於另外2名選手因為偷步被取消資格，場上只剩姆薩巴尼1人作賽。從比賽片段可見，起步聲號響起，姆薩巴尼跳入水中全力前進，但游到後半段，他的速度開始放慢，漸見吃力，雖然如此，他仍堅持游下去，現場觀眾亦以熱烈掌與歡呼表示支持。他最終以1分52秒72時間觸池，打破奧運史上最慢紀錄。

姆薩巴尼成功創下自己與及國家的紀錄，而事隔20年他的泳術已大大進步，於國內有「鰻魚」稱號，並於2012年被任命為赤道畿內亞國家游泳隊教練。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣