【正能量】港媽中年失明宅家9年不敢外出　學音樂走出黑暗辦音樂會助同路人

▲ 患上視網膜色素病變的港媽Karen，從正常視力到中年失明，試過9年不敢離開家門，最後靠學音樂走出陰霾，活出精采人生。

出生後一直擁有正常視力的Karen, 卻在廿多歲的時候從醫生口中收到噩耗：「你要趕快去學點字，因為你將會盲了！」明明正值大好年華，Karen覺得這事實在難以接受，而失明後封閉自己，足有9年足不出戶，最後靠音樂再燃起人生希望。去年Karen自資為香港失明人士協進會舉辦網上慈善音樂會，希望以自身經歷鼓勵同路人。

廿多歲正是享受青春、探索人生的階段，Karen雙眼卻在這個年紀出現了問題，她憶述某天正在銅鑼灣行逛，忽然在街上撞到別人，驚覺後立即退後一步，才看見是一位手抱著嬰兒的男士，嬰兒被撞至幾乎掉下來，Karen當然被對方罵得狗血淋頭，但事後她開始感到有點不對勁，何以一個成人在自己面前竟然看不見？

我發覺這是很大問題，於是便去求醫。那是位很有經驗的醫生，他替我驗眼後說︰『唉，女呀女！你要趕快去學點字，你將會盲了！』他立即翻開一本書，然後跟我解釋，我患的是視網膜色素病變。

▲ Karen和先生Eric都對音樂有濃厚興趣，數年前兩人一同到歌唱學校學唱歌，Eric對太太的歌喉更讚不絕口。（程志遠攝）

曾消極感絕望

突如其來的噩耗，令Karen回家後大哭了一場，更未能接受事實，認為情況未必會發生，因此亦沒作任何病發的準備。直至她移居英國，正想在當地申請一個臨時駕駛執照的時候，她在申請表上填下了雙眼患有「視網膜色素病變」，始知道實情原來不是想像中簡單︰

我收到他們的信件回覆說不能批出證件，正因為我患有這個病，我當時才醒覺原來這是一個嚴重的病。於是我再去求醫，醫生告訴我這是個不治之症，我雙眼的視力會逐漸收窄，然後會完全失明。

Karen後來決定回港生活，她視力範圍開始愈來愈窄，走路時會隨處撞，晚上甚至完全看不見︰

最初真的感到很害怕很害怕，記得那時晚上睡覺突然醒來會渾身濕透，因為害怕自己會全盲再看不見，恐懼很深。

最終她約在20年後便完全失明，對光線也沒有絲毫反應。她幸慶上天給她20年的時間去接受現實，但失明的初期心情難免跌進谷底，每天自怨自艾，她足有9年封閉自己，沒踏出家門半步。她說︰

我當時已經辭職，覺得很孤獨，每日都情緒低落，總覺得這個世界欠了我，為何偏偏是我？

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靠音樂走出陰霾

幸好Karen和先生Eric的嗜好是聽歌、唱歌，兩人從前常去卡啦OK消遣，Karen失明後因為未能看到熒幕上的歌詞，於是便由Eric充當「人肉歌詞閱讀器」，令Karen重拾昔日的興趣。一天她忽發奇想，心想會否有其他的視障人士都因為視障問題放棄了唱歌？她可否將自己的一套方法跟別人分享？於是便致電不同的視障人士機構去了解，結果令她的人生大逆轉︰

盲人輔導會的工作人員反問我為何不學行路、學點字，然後邀請我到他們的中心，我終於踏出第一步，再次接觸這個世界，更在中心認識了我的結他老師程Sir，他在教授視障人士玩樂器方面很有心得，我學了4年結他，現在可以彈到幾首歌，後來還跟Eric一起學唱歌，覺得很開心。

Karen漸漸學懂一個人上街、一個人在家煮食，甚至能夠在家唱歌彈結他自娛，覺得自己終於獨立起來。她甚至重投社會，在黑暗中對話體驗館當活動指導員，這令她再度重拾自信。她展現出一臉笑容表示每次上班能夠完成當日的任務，會感到很有成功感，更為自己感到驕傲。正因為接受了別人的幫助，Karen希望能回饋社會，幫助其他人，因而萌起了舉辦慈善音樂會的念頭。

▲ 兩夫婦每年都會去旅行，這張相是攝於夏威夷。（受訪者提供）

利用旅行資金籌辦慈善音樂會

Karen跟Eric去年本打算跟歌唱學校的師生一同舉辦一個live show，並以售票的形式將收入用來抵銷租用場地、音響等開支，但卻不幸遇上疫情，於是決定改為網上形式進行。Karen向Eric提出一個建議︰

Online show沒有人會付費給我們，我說我們橫豎不能去度假，不如拿我們度假那筆錢去做一個慈善演唱會，我想捐助香港失明人協進會，我覺得很有意義。

歌唱學校的師生得悉後一呼百應，最終共籌得6萬多元善款，Karen表示極希望能夠再次舉辦同類慈善活動，故希望呼籲有心人或機構能夠贊助，以解決開支的問題。

▲ Karen有丈夫及兒子經常陪伴左右，令她覺得自己很幸福。（程志遠攝）

Karen走過這些年後，發現視障的問題其實可以解決，不應將自己收起來，而要出去多探索。對於其他視障人士或將要面對失明的朋友，Karen有以下的說話跟大家說︰

之前我收埋自己，很怕別人的眼光，但當你出外多些適應外面的環境，學多一些，跟多些人溝通，慢慢地你的自信就會回來。這世上沒甚麼是必然的，世界上有更多人比我不幸，我只是看不見，我還有健康，最緊要是有我丈夫和兒子在我身邊，我覺得自己現在很幸福。

Karen甜絲絲表示，現在兒子已經長大成人（今年已經30歲），不時會帶她周圍去，在街上更堅持要拖著她的手，還會一面走一面向她匯報四周的情況呢！

記者︰梁靜詩