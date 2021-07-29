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【東京奧運】爆冷擊敗世界紀錄保持者奪金　美17歲女飛魚多才多藝擁音樂天份

親子 16:49 2021/07/29

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美國17歲女飛魚於100米蛙式爆冷擊敗世界紀錄保持者，但她不僅運動出色，同時亦有音樂天份。

東京奧運賽事正進行得如火如荼，不少運動員成為傳媒焦點，當中包括美國17歲女飛魚Lydia Jacoby。她於女子100蛙游泳項目，爆冷擊敗世界紀錄保持者Lilly King，為美國增添一面金牌。傳媒發現她不僅運動表現出色，原來同樣擁有音樂天份，可謂多才多藝。

17歲女飛魚Lydia Jacoby於女子100蛙奪得金牌。（IG圖片）

來自美國阿拉斯加的17歲Lydia Jacoby，於星期二的女子100米蛙式奪金，以1分04秒95的成績，爆冷擊敗獲得銅牌的世界紀錄保持者、同樣是美國選手的Lilly King。

6歲開始參加游泳比賽

據《每日郵報》報道，Lydia是阿拉斯加首名在奧運奪得金牌的選手。她平時只能在小型泳池進行訓練，直至上個月在奧運開幕前夕，才第一次前往奧運標準池受訓，但仍然能取得佳績，令人佩報。

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Lydia為家中獨女，由於父母認為游泳是一樣必學的求生技能，所以她小時候被安排學習游泳。Lydia由6歲開始參加游泳比賽，在父母無心插柳下，發現自己擁有游泳天賦，在12歲時打破阿拉斯加州的紀錄。

我當初視游泳為一個可以與朋友們一起玩的運動，但當我創下了第一個州份紀錄後，我那時才意識到這是自己想繼續做的事情。

Lydia喜歡唱歌，亦懂得三種樂器。（影片截圖）

喜歡唱歌及懂得三種樂器

在學校的Lydia除了是運動員，原來在音樂方面同樣突出，她擅於唱歌，亦懂得低音大提琴、結他、鋼琴，更曾登上音樂祭的舞台表演。不過Lydia始終最鍾情於游泳。

在2020年，Lydia宣布她會升讀德克薩斯大學（University of Texas），主修紡織及服裝設計與管理，未來有意從事時裝行業，並表示自己會繼續游泳。

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同場加映：港產女飛魚何詩蓓剖白備戰奧運心情　感激父母多年支持

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責任編輯：王明芳

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