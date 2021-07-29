【新巴城巴】匯達交通行政總裁：專營權合併討論為時尚早　盼與港鐵更緊密合作

▲ 匯達交通行政總裁譚利民出席活動時指，要用長遠目光審視新巴城巴業務，希望和港鐵有更緊密的合作。（程志遠攝）

匯達交通去年成功收購新、城兩巴業務，惟港鐵業務擴長及疫情均令經營更困難。匯達交通行政總裁譚利民出席活動時就指，在疫情下不少公司都會受影響，但巴士服務是香港的基礎，要用長遠目光審視，亦希望和港鐵有更緊密的合作；他又指，現時並非合適的時機討論專營權合併的事宜。

匯達交通今日舉辦儀式，宣布品牌將會換上新口號「彼此連城一線」。匯達交通行政總裁譚利民出席活動時被問到，集團會如何扭轉虧蝕情況？譚利民就指，巴士業務是香港的基礎，要用長遠目光審視業務，面對沙中綫過海段即將通車，會將資源調配到有需要的業務，並希望與港鐵在競爭之餘有更緊密的合作，如改善轉乘安排，令交通網絡更完善。

至於早前傳出的專營權合併事宜，他就透露有關研究正在進行中，暫未是合適的時機進行討論。另外，公司暫無裁減車長和申請加價的計劃。

談及環保汽車方面，匯達交通表示，會繼續爭取引入氫能汽車，又透露下周將有首架雙層電動巴士循陸路來港。

至於近來不少機構都各出奇招慶祝港隊運動員獲得佳績，譚利民表示不想抄襲其他人的做法，會用其他方法為運動員慶祝，但暫時不會透露。

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記者：陳梓蔚