【活得健康啲】食錯薏米身體更虛更水腫？　中醫教食教揀生熟薏米

▲ 吃生薏米、熟薏米之前要留意自己體質，否則難去水腫，並愈吃愈虛。

不少港人會喝薏米水去濕、去水腫，但薏米分為生和熟兩種，性質和功效也有差別。食用不適合自己體質的薏米，有機會愈吃愈虛，令水腫情況加劇。今集《活得健康啲》請來註冊中醫師李亦寧、註冊中醫師兼百子櫃有限公司中藥師林振邦博士講解生熟薏米的特性、食用宜忌、揀靚薏米的貼士及正確保存方法。

製作方法及外形

因為收割後處理方法不同，故出現了生薏米、熟薏米，性質及功效亦不同。註冊中醫師李亦寧表示，生薏米、熟薏米均為草本植物薏苡的成熟種仁，即薏苡仁、薏米、薏珠子，兩者製作方法如下：

生薏米：果實曬乾後去除外殼，不經炮製直接入藥。

熟薏米：經過炮製，加工方法有兩種。用文火加熱薏仁，炒至表面微黃的，稱為「炒薏仁」。用麥麩混合薏仁炒製的，呈啡色，稱為「麩炒薏仁」。

點擊圖片看兩者的外形：

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性質及功效

李亦寧醫師表示，生薏米、熟薏米歸脾、胃、肺經，均利水消腫，但兩者用法上也有分別，要留意自己體質是否適合，其中有兩類人要慎吃。

生薏米藥性微寒，擅於利水滲濕。除痹止痛，多用於治療濕熱小便不利、風濕痹痛等症候，適合體質濕熱人士食用。濕熱體質特徵如下：

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熟薏米因為經過炒製，性質平和，擅於健脾止瀉，適合痰濕體質人士食用。痰濕體質特徵如下：

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薏米並非人人適合食用。李醫師指，現代藥理研究發現薏苡仁油能阻止或降低橫紋肌攣縮作用，對子宮呈興奮作用，故孕婦不宜食用。

吃薏米可以去濕、去水腫？

李醫師解釋，熟薏米性質較平和，就去濕而言，較適合大眾食用。生薏米性質偏寒，能清濕熱。若沒有濕熱，或者只有濕沒有熱的人，均不宜服用生薏米。因為體質虛寒的人服用生薏米後，有可能愈吃愈虛，並導致水腫情況加劇。

若擔心薏米太寒涼，她建議用以下方法：

生薏米混熟薏米食用，比例為1:1或1: 2

可搭配生薑或陳皮食用

▲ 若怕太寒涼，可把生薏米、熟薏米混在一起食用，或加生薑或陳皮食用。（曾嘉文攝）

選購薏米貼士

註冊中醫師、百子櫃有限公司中藥師林振邦表示，要避免揀選太白、有酸味的生薏米。因避免太易被蟲蛀，薏米往往經過硫磺燻製。若燻硫過度，顏色會較淺，較白，亦較美觀，但氣味刺鼻，並帶有酸味，建議盡量避免食用。

另外，選購生薏米、熟薏米時要留意以下特徵：

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食用及保存貼士

林醫師表示，若想把薏米煮得較熟透，可以先浸泡半小時，浸透再煮，口感會不同。

根據藥典規格，薏米一般可存放長達3年，但要注意以下事項：

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▲ （左至右）註冊中醫師李亦寧；註冊中醫師、百子櫃有限公司中藥師林振邦博士 （主研道地藥材；經方與腎病）

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記者：黃泳欣、王芷瑩