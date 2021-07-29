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【死因研訊】跑手越野山賽失蹤後陳屍山坡　專家認為增加色帶作指示更清晰

社會 15:22 2021/07/29

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相：專家證人吳秀華。（林欣樂攝）

32歲文員前年9月參加越野山賽期間疑走錯路及失聯，2天後搜救人員發現其屍體在九肚山山坡，死因研訊今（29日）續。越野跑步總會會長吳秀華以專家證人身分作供指，對於曾有參加者走錯路的桂地新村分岔口，吳認為該處有更多指示會更清晰，並同意可多加1條色帶在遠處作指示方向，但亦表示賽事中參賽者走錯路亦非少見。

死者郭遠雄（32歲），於2019年9月8日參加「Cam2 Sport 23.1 越野山賽 Kill標王」期間失蹤，其屍體2天後在九肚山山坡被發現。

越野跑步總會會長吳秀華以專家證人身分作供，吳稱總會約3至4年前成立，工作主要是推廣越野跑步運動，她亦有舉辦越野跑賽事的經驗。

吳表示，就本案的23公里賽事而言，並沒有硬性規定要設立多少個補給站。吳指根據國際越野跑協會的安全指引，大約每15公里設置1個補給點，但亦要視乎路段是平路還是上山。被問及於分岔路是否用箭嘴牌比綁色帶好時，吳認為，若箭嘴牌被人放歪亦會造成混淆。

死因研訊主任向吳展示有參賽者走錯路的桂地新村附近分岔路的相片，該處左邊分路上，事後綁了橙色色帶以表示案發時疑綁有色帶的位置，吳看過後表示，該處若增加指示會更清晰，並同意可將色帶放在左邊分路的更遠位置，或多加一條色帶在遠處作指示方向，但吳強調，一般賽事中，參賽者行錯路亦非少見。

死者家屬問及，分岔口前後有兩個補給站，而兩個站之間路程遠，會否建議中間加設補給站？吳表示，可考慮要求每個參加者帶備更多水，並表示越野運動的參加者應是獨立的（self reliant）。

對於是否應該對參與者增設條件，吳表示部分長途賽會限制有經驗者才可以參加，但總會並沒有相關指引，並強調參加者應要對自己身體狀況有警覺。

聆訊今（29日）午續。

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記者：林欣樂

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