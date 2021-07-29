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【東京奧運】江忞懿為好友何詩蓓奪銀感觸　「蛙后」棄戰東奧任旁述撐港隊

娛樂 15:45 2021/07/29

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江忞懿（Yvette）今年未有出戰東奥。

正在舉行的東京奧運，港隊表現令全城注目。昨日早上何詩蓓出戰奧運女子200米自由泳決賽並勇奪銀牌，之後再出戰100米自由泳預賽，狀態大勇。而何詩蓓的泳壇好友江忞懿（Yvette）今年未有出戰東奥，但為電視擔任旁述的她，在鏡頭前見證對方奪獎一刻，亦十分激動。

昨日何詩蓓的賽事，三個電視台均有直播，香港開電視就邀來主持人陳欣欣、何詩蓓的前教練孔志超以及同是運動員的江忞懿任旁述。

江忞懿擔任評述員。（取自IG)

【飛魚姊妹】100米自由泳闖決賽力爭再奪獎　何詩蓓胞姊同為飛魚姐妹曾攜手出戰

多項泳賽紀錄保持者

當何詩蓓完成賽事一刻，江忞懿強忍著淚水，且眼睛泛紅，顯得激動，而主持陳欣及教練孔志超更興奮落淚。

現年28歲的江忞懿，是香港知名女子游泳運動員，曾創多項香港游泳紀錄保持者，擅背泳的她，被封為「蛙后」，而她因是歌手連詩雅表妹，亦為人熟識。

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曾出戰里約奧運

江忞懿曾以達奧運A標成績，出戰16年里約奧運女子100米蛙泳，但她今年便放棄角逐東奧資格，改以另一形式支持一眾隊友。她指在不同人生階段中，有不同的突破，希望以運動員身份都幫助更多界別的人。

她在奧運前已緊貼港隊成員動態，並指今屆奧運港隊陣容是歷來最強，預視了何詩蓓狀態大勇，再加上江旻憓及李慧詩等運動員，相信港隊會有很大突破。

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而近日她亦為香港開電視首任評述員，在其IG貼出跟多位主持合照，留言：「很幸運可以首度跟偶像李麗珊及一班專業人士合作，是一個學習課程，多多指教。」

同場加映：何詩蓓訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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