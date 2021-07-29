【煽動文字罪】譚得志涉14罪今開審　法官要求控方預備攝錄機或拍庭內旁聽情況

▲ 人民力量副主席譚得志。（資料圖片）

人民力量副主席譚得志（快必）涉於2020年1月至7月期間，呼籲市民參與未經批准遊行集結，另涉於多區擺街站時叫「黑警死全家」、「光復香港，時代革命」等不同口號，被控發表煽動文字等共14罪，案件今（29日）於區域法院開審。控辯雙方同意唐英傑案對於本案不具約束力，法官應以合理人身份裁斷事實爭議。另外，法官指令控方準備攝錄器材，稱若拍攝到有旁聽人士作出妄顧行為，包括向被告揮手等，將作進一步跟進。

高等法院原訟庭在本周二就首宗涉及《港區國安法》的唐英傑案作出裁決，控辯雙方今同意該案對於本案不具約束力，本案法官應以合理人身份裁斷事實爭議。

惟本案同樣涉及「光復香港 時代革命」口號，法官陳廣池指該口號與原訟庭的裁決密切相關，極具指導性及適用性，詢問辯方有否需要聽取專家證人所有證供。

辯方最終決定不傳召唐英傑案中的辯方專家證人，即香港大學政治與公共行政學系教授李詠怡，以及香港中文大學新聞與傳播學院教授李立峯作供，並不會依賴他們的報告，會傳召香港大學語言學教授梁曉姿作為專家證人；控方則會傳召專家證人嶺南大學歷史系教授劉智鵬。

法官陳廣池曾休庭，再度開庭時，警告旁聽人士必須遵守法庭規矩，不得向被告揮手等，他又指不論法官是否在席，旁聽人士都不能在庭內「搖旗吶喊，耀舞揚威」。法官又指在本周一已曾作出同樣警告，涉事人士已涉嫌藐視法庭，可即時被還押。

法官遂指令控方準備攝錄機，稱若拍攝到有旁聽人士作出妄顧行為，將作進一步跟進。及後法官要求在犯人欄內的被告站立，表示不會對他有偏頗，被告表示「係，亦無未審先判」，法官則回應未有要求他說話。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳卓欣