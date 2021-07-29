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【串謀詐騙】廉署起訴物流公司營運者　涉串謀詐騙救世軍逾14萬訂單

社會 15:37 2021/07/29

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(資料圖片)

廉政公署昨日(28日)落案起訴一名物流公司營運者，控告他涉嫌向一間非政府社福機構提交3間由其操控的公司發出的運輸服務訂單報價單，串謀詐騙有關機構授予共逾14萬元的服務訂單。被告已獲廉署准予保釋，以待明日(30日)在九龍城裁判法院答辯。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，被告畢偉倫(53歲)，路明物流(香港)有限公司營運者。他被控一項串謀詐騙罪名。案發時，非政府社福機構救世軍港澳軍區有一項「循環再用計劃」，將公眾捐贈的衣物及物資分發到其店舖售賣。救世軍於2019年初就「循環再用計劃」一項運輸服務邀請報價，並接獲3份報價單，分別由路明物流及另外2間公司提交。

控罪指，被告涉嫌於或約於2019年3月1日，與一名路明物流僱員及其他人士一同串謀欺詐救世軍，不誠實地偽稱路明物流及上述另外兩間公司就有關運輸服務所提交的報價單，均是確實具競爭性，以及是由每一間公司各自獨立地擬備，因而欺騙了救世軍把該訂單授予路明物流。廉署調查發現，上述2間公司分別由被告岳母及被告一名朋友成立。有關運輸服務訂單最終判授予路明物流，涉及服務費共逾14萬元。

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記者：蘇文軒

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