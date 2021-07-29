【公私營協作計劃】醫管局上調私家醫生服務費 生效期追溯至7月1日
社會 15:39 2021/07/29
醫院管理局今日（29日）公布，因應最新的綜合消費物價指數，調高參加普通科門診公私營協作計劃向私家醫生發放的服務費，由每名病人每年最高3,486元上調至3,510元，生效期追溯至今年7月1日。
醫管局發言人指出，今次調整幅度是根據政府統計處《消費物價指數月報》內刊出的綜合消費物價指數（醫療服務）去釐定，按2020年7月至2021年6月期間的指數變動去計算調整金額。
發言人稱，參加計劃的私家醫生每年為每名病人提供最多10次的資助診症，可獲的金額會由3,486元上調至3,510元。參加計劃病人需繳付的費用，則繼續維持為醫管局普通科門診每次收費的50元。
門診協作計劃現已在全港18區推行，病人可以於全港任何地區選擇心儀的家庭醫生。截至今年6月底，計劃共有接近600名私家醫生參與，為逾4萬名參加計劃的普通科門診病人提供診症服務。
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記者：郭詩詩