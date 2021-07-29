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【東京奧運】指泳隊棄戰接力決定出發前已拍板　主教練陳劍虹：有火沖我發

社會 16:39 2021/07/29

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為讓何詩蓓有更多休息時間，香港泳隊棄戰女子4X200米自由泳接力初賽。(資料圖片)

昨日香港泳隊宣布棄戰女子4X200米自由泳接力初賽，為何詩蓓爭取更多休息時間，衝擊100米自由泳獎牌。香港泳隊主教練陳劍虹今日再就事件回應，指接力隊放棄出賽，是自己在全隊出發東京奧運前已經拍板，已獲香港游泳總會及教練組一致通過。

陳劍虹在社交平台表示，放棄出戰女子4x200接力比賽，「是由我本人在全隊出發東京奧運前已經拍板，在港已獲中國香港游泳總會及教練組一致通過。」而重要賽事包括亞運、世錦賽、奧運會等一律的派員決定，是其命令和安排，希望不明白內情的人「有火沖我發」，他強調一直以來是非對錯與利益選擇與運動員完全沒有任何關係，並為一直從各種因派員出賽而引發紛爭及備受謾罵的游泳隊隊員致歉。

何詩蓓昨早於女子200自勇奪銀牌，原定同日傍晚緊接會出戰100自初賽及4X200自接力初賽，但為了讓何詩蓓有更多時間休息，港隊決定放棄參加接力初賽。陳劍虹當時亦讚揚接力隊歐鎧淳、鄭莉梅、何南慧具有非常高的團隊精神。

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責任編輯：蘇文軒

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